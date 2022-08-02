營養師曝櫻桃4大好處！「營養CP值」高，助睡眠還能抗氧

▲櫻桃除了香甜好吃，營養價值也很豐富。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

香甜多汁的櫻桃除了直接食用，也很常被用於甜點、蛋糕中，甚至搭配燕麥、優格，但你知道嗎？櫻桃不僅好吃，還能幫助睡眠、養顏美容！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，櫻桃富含營養素及植化素，熱量又很低，是營養價值很豐富的水果，他更進一步分享櫻桃的4大好處，減肥、睡眠不好或想有好肌膚的人都很適合吃。

蕭瑋霖表示，櫻桃算是營養CP值很高的水果，10顆櫻桃（去籽約80g）含有8.6mg維生素C、15.3g碳水化合物、16IU維生素A、1g膳食纖維，礦物質鉀更有188.8mg，但熱量只有60kcal。因此多吃櫻桃除了對身體很好，還有以下4個優點。

＃能提高睡眠品質



「退黑激素」是一種影響睡眠和情緒的神經傳遞物質，而櫻桃當中就富含退黑激素。

＃可幫助調節血壓



多吃蔬果可以幫助調節血壓，主要的原因在於其中的「礦物質鉀」，而櫻桃富含礦物質鉀，每10顆櫻桃（約80g）鉀含量將近188.8毫克，能夠幫助調節血壓。

＃改善發炎反應



櫻桃中富含「多酚」，這是一類植化素，具有抗氧化功能，能夠幫助減少身體發炎反應。

＃熱量低營養密度高



櫻桃就營養價值來說，CP值很高，根據食物代換表來看，9顆櫻桃大約等於半根香蕉，所以櫻桃相對下可以吃比較多，而且營養素又比較多，適量吃對身體很不錯。

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