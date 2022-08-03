圓臉髮型範本都在這！趙露思「噴泉頭」超顯瘦　金多美C字瀏海最修飾

文／美人圈

對於圓臉人來說，上鏡很容易顯得臉浮腫、不夠立體，因此挑對髮型就相當重要，除了修飾臉型比例外，還可以擁有自然的修容作用。想要換髮型卻沒有靈感嗎？我們可以參考以下圓臉女星的髮型，除了有趙麗穎、趙露思外，Jennie、金多美其實也都是圓臉女星代表，跟著剪絕不出錯！

圓臉女星髮型範本：趙麗穎

蓬鬆丸子頭

原本就是童顏女神的穎寶，綁上丸子頭後更減齡啦！以丸子頭增加頭頂高度，減少對橫線上寬度的注意力，同樣道理，將顱頂區域的頭髮抽鬆、製造出蓬鬆感，除了可以矯正頭型，也具有拉長比例的作用。搭配上修飾髮際線、額角的胎毛瀏海及鬢角碎髮，讓瘦臉程度最大化。

▲趙麗穎（圖／微博＠趙麗穎工作室，下同）

公主切瀏海

跟前一個元氣滿滿的丸子頭完全截然不同！趙麗穎換上暗黑少女look，沒想到也可以完美的駕馭。公主切位置落在下巴以上位置，不僅能掩蓋臉部最圓潤的雙頰位置，還能讓短下巴比例拉長，營造出完美的鵝蛋臉型，即便搭配上容易顯沒精神的及腰長髮也相當有型！

圓臉女星髮型範本：趙露思

噴泉半馬尾

趙露思除了是新一代的流量小花外，還是圓肉臉型的髮型教科書！自從趙露思曬出噴泉頭造型後，小紅書各大博主都在洗版同款造型。會這麼火不是沒有原因的，透過高高的半馬尾可以拉長臉部比例，相當的顯瘦、顯顱頂高，不管是拍照、日常都無疑是最好的造型。

▲趙露思（圖／微博＠趙露思、＠趙露思工作室）

圓臉女星髮型範本：Jennie

三七分瀏海

Jennie的臉型其實也是標準的圓潤臉型，除了有BabyFace外，臉型也偏短小，因此在做造型時，經常會搭配三七分線的瀏海。三七分瀏海能夠讓視覺重心上移，弱化臉部較短、臉型較肉的問題，搭配上大波浪捲度，可增加慵懶感女人味，視覺上髮量也更顯豐厚。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

圓臉女星髮型範本：金多美

C字瀏海ｘ層次剪

「怪物新人」金多美其實也是包子臉女星！通常圓臉的臉型都較短，如果選擇遮住額頭的短瀏海，就會讓臉頰的圓潤感更明顯！因此建議可以選擇C字型瀏海～在額角兩側形成C字弧度，能夠窄化太陽穴兩側的寬度，讓臉部在視覺上小一圈！另外，搭配輕盈感的層次剪，除了拉長頸部線條外，同樣也有修飾肉肉臉頰的作用。

▲金多美。（圖／IG@d_a___m_i）

圓臉女星髮型範本：辛叡恩

波紋捲

韓國的新生代女星辛叡恩近期又因《柔美的細胞小將2》成為話題人物～她屬於相當清甜感十足的長相，雖然說以圓臉來說，臉型不算短，是從眼下到下顎線比較有肉的臉型，但還是有圓臉短下巴的特徵。因此以波紋捲的捲度增加額頭的蓬鬆感，柔和的捲度會讓整體臉型更勻稱，不會有上下比例不平衡的感覺！

▲辛叡恩。（圖／IG@__shinyeeun，下同）

空氣瀏海ｘ塞耳後髮型

空氣瀏海相當百搭，除了有聚焦五官的作用，也不會完全遮擋額頭、造成視覺更縮短臉長的效果。不過圓肉臉女孩若想嘗試瀏海造型，要盡量讓耳朵露出來，如果讓頭髮散落在兩頰，會讓臉型顯得更加圓潤，因此建議大家無論是綁起來或是自然放下，都可以將頭髮通通塞到耳後，再分出鬢角碎髮，修飾效果更佳。

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