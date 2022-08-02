「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手

▲分手可以看出一個人的人品。（圖／翻攝FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

離開一段愛情可能是各種原因，但分手不一定代表要撕破臉，給彼此一點時間緩和，再見還會是朋友，盤點分手能夠分得漂亮且好聚好散的星座Top 5，說他們是完美前任也不為過！

第5名 射手座

射手座大而化之，認為分手後還是朋友，即便有些不愉快也不會記仇，讓一切隨時間慢慢淡去，直性子的他們不會做小動作，心情喜歡自己消化，就算別人問起，他們也會說：不記得了。

第4名 牡羊座

牡羊座分手總愛裝堅強，即便再難過也只會笑笑帶過，所有的的苦就自己吞下，絕不會去詆毀前任，就連好朋友追問他們也不見得想說，他們往後就只想往前看了，和前任保持一定的距離。

第3名 處女座

處女座心思矛盾，分手前可以說出對方100個缺點，反倒是分手後會懷念起對方的好，所以分手後的他們並不會口出惡言，也是發自內心的希望對方也好，但他們不會表現出來給對方增加困擾，只會默默擺心底。

第2名 摩羯座

摩羯總喜歡靜悄悄分手，堪稱史上最和平分手的星座，別人不問，他也絕對不會開口提，他們喜歡在外人面前塑造自己的形象，分手不吵不鬧、彼此祝福，即便心裡不是這樣想，就愛表現給別人看。

第1名 水瓶座

水瓶座雖然不是個好情人，但分手後絕對是一位好前任，不按牌理出牌的他們，分手後反而更懂得經營關係，給前任基本的尊重和距離，但是需要幫忙時仍會伸出援手，更不會和外人說三道四，維持剛剛好的距離。