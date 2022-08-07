20款控油／保濕粉餅超齊全推薦　絕美奶油光痘痘肌、乾荒人激推

文／美人圈
悶熱潮濕的夏季來臨，不僅出油量像是泉水一樣湧現，加上疫情期間長時間戴口罩、不僅脫妝又卡粉，最可怕的是還悶出痘痘、粉刺！想要兼顧持久、遮瑕，還有上妝速度，不如來看看以下2022「專櫃／開架粉餅」推薦，除了夏季控油持久型粉餅，還有乾肌必入的保濕型粉餅推薦，一口氣整理了20款，趕緊看看哪款是你的大蜜糖吧！
2022控油粉餅推薦
1：雅詩蘭黛 Double Wear 粉持久輕透控油粉餅
雅詩蘭黛的底妝系列真的是油肌的天菜！Double Wear 粉持久使用空氣柔焦遮瑕粉體，除了擁有控油零暗沉的特性外，一抹輕鬆神隱毛孔，若想增加遮瑕力，持續堆疊也不結塊。不僅防水透氣還不易致痘，完全是爆汗人福音，長時間戴口罩也不怕悶黏，完全是夏季底妝的首選！
▲雅詩蘭黛 Double Wear 粉持久輕透控油粉餅，NT$2,050。（圖／雅詩蘭黛）
2：植村秀 無極限保濕柔霧粉餅
專為亞洲肌膚量身訂製的無極限系列，於8/1日重磅推出新成員無極限保濕柔霧粉餅！注入日本25%保養精華，讓肌膚保水舒適不卡乾紋！細緻粉末在臉上形成自然的粉霧柔嫩妝感，打破以往傳統粉餅的厚重悶感。此外，粉底添加獨家科技，可吸收多餘的皮脂和水分，抑制出油又抗汗，以及經典明星成份「日本有機米萃取」，具獨特抗氧化效果，打造最持久、零暗沉妝效！
▲植村秀無極限保濕柔霧粉餅，NT$1,550、植村秀無極限粉餅盒，NT$350。（圖／BEAUTY美人圈，下同）
內附無極限雙面粉撲，柔軟綿密絨毛面可以創造輕透妝效，適合作為定妝用；扎實彈力海綿面遮瑕力更高，適合底妝及補妝時使用，一抹吸油又隱形毛孔。另外也可搭配神級55零刷痕粉底刷！在粉餅上以畫圓方式沾取，大面積輕掃立即擁有薄透妝感。
3：資生堂 MAQuillAGE心機星魅輕羽粉餅EX
@cosme榜上有名的資生堂心機星魅輕羽粉餅，輕如羽毛的質地是採用了獨家空氣慕絲製法，並結合超級玻尿酸及360*美肌粉末，神隱毛孔，打造出若有似無的絕美光澤透明肌！油肌小編也是長年愛用，出油後會轉化成漂亮的奶油肌，且這款是不致痘痘、粉刺，油痘肌女孩絕對能放心使用～搭配上手掌般大小的多段式輕巧粉盒，輕鬆放進小廢包中，隨時補妝超方便！
▲資生堂 MAQuillAGE心機星魅輕羽粉餅EX，NT$1,100、心機星魅輕羽粉餅粉盒，NT$400。（圖／ MAQuillAGE）
4：IPSA 誘光控油雙色粉餅
IPSA 誘光控油雙色粉餅很特別的使用了2色的粉餅，讓底妝可以不假面、打造貼近素肌的自然立體感！不黏膩的輕盈觸感，完美貼合肌膚，讓膚質光滑、絲毫沒有粉感，一整天下來不泛油光、卡粉、暗沈、脫妝，全天候維持透明空氣妝！
▲IPSA 誘光控油雙色粉，NT$1,350、粉餅盒，NT$350。（圖／ipsa_jp）
5：MAKEUP FOREVER 柔霧空氣粉餅
MAKEUP FOREVER這款零負評粉餅堪稱是瑕疵皮救星！擁有如同粉底液般的高度遮瑕力，搭配薄如空氣的輕盈粉體，上臉後不乾裂、厚重，卻有PS等級的磨皮效果，搭配上防水保護膜，即便大汗淋漓，妝面依舊完好無缺、不脫妝～
▲MAKEUP FOREVER 柔霧空氣粉餅，NT$1,700。（圖／MAKEUP FOREVER）
6：1028 空氣定格粉餅
「1028 空氣定格粉餅」採用的是羽量級控油彈力粉體，紗透氣質地完美輕貼於肌膚，沒有厚重的面具臉！添加控油保護膜科技，搭載保濕的玻尿酸成分，不暗沉、脫妝，妝感保持在最美的狀態～即便要在出油後補妝，也不會斑駁、結塊，相當適合天氣悶熱的夏季使用。
▲1028 空氣定格粉餅，NT$390。（圖／IG@poyahouse）
7：SOFINA 漾緁輕妝綺肌長效粉餅
Dcard網友最愛這款控油神器「sofina 漾緁輕妝綺肌長效粉餅」，沒有控油型底妝經常會有粉感很重、面具臉、會浮粉的問題，反而還相當的輕盈、細緻，上臉後更是有效平滑肌膚紋理。搭配內附的軟Q粉撲，可以輕鬆抓粉、疊加個兩層就有不錯的遮瑕效果，並且不會厚粉！這款相當控油又持妝，小編曾實際帶妝8小時，沒有暗沉、卡粉，可以整天維持漂亮妝感～
▲SOFINA漾緁輕妝綺肌長效粉餅，NT$400、漾緁輕妝綺肌長效粉盒，NT$200。（圖／SOFINA）
8：integrate 柔焦輕透美肌粉餅
小松菜奈女神的愛用粉餅就是這款「integrate 柔焦輕透美肌粉餅」，無添加防腐劑等化學成分，最棒的是不致痘特性，讓許多人回購了好幾塊。上妝後膚質有一種柔焦質感，持續堆疊也不後重，微微出油後更會轉化成「奶油肌」妝感！
▲integrate 柔焦輕透美肌粉餅，NT$370。（圖／integrate）
9：ZENN 茲恩簡單蜜粉餅
泰國比起台灣天氣來得更炎熱潮濕，ZENN推出的這款簡單蜜粉餅讓你穩穩維持乾爽持久妝容一整天！添加維他命E高效保濕成分及費拉蘆薈萃取物，除了鎖住肌膚水分不易浮粉，還有保濕鎮靜不易暗沉的作用，連乾肌也能輕鬆使用！
▲ZENN茲恩簡單蜜粉餅，NT$490。（圖／ZENN）
10：KATE TOKYO 凱婷 零瑕肌密柔焦粉餅
KATE 這款無痕絲潤粉餅其實也默默超熱銷！輕輕一抹，彷彿套上柔焦濾鏡，瞬間遮蓋毛孔、凹凸、膚色不均，打造出天生美肌般妝效！粉餅是乾濕兩用，可以將粉撲沾水之後將多餘水分擰乾再沾取粉餅，粉感會更加自然貼合，若是想要修飾毛孔，建議可以直接乾用上妝～
▲KATE TOKYO 凱婷 零瑕肌密柔焦粉餅，NT$400、零瑕肌密柔焦粉餅盒，NT$200。（圖／KATE TOKYO 凱婷）
沙漠乾荒肌的女孩也不用擔心！以下的「保濕粉餅」絕對會是你的大蜜糖，許多粉餅都注入了奢華的高保濕成分，完美打造服貼奶油肌感，打破粉餅厚重、容易卡粉的印象，親膚度極高，讓人用過就回不去！
2022保濕粉餅推薦
1：蘭蔻 超極光精華水粉餅
能創造出仙女光澤肌的#小奶蓋超極光精華水粉底推出的姊妹粉餅！雖然是乾粉類型底妝，不過擁有靈魂成分山毛櫸芽植粹精油，上妝同時也是保養，打造水潤零乾紋妝感。搭配上創新的極輕盈氣凝吸油粉體，讓粉質更細緻、更輕盈，重量只有傳統粉體的10分之一，無論上妝、遮瑕或補妝，都能持久水潤、不暗沉、不泛油光！
▲蘭蔻 超極光精華水粉餅，NT$1,600、超極光精華水粉餅盒，NT$500（圖／BEAUTY美人圈，下同）
2：肌膚之鑰 裸紗光采粉餅
貴婦名媛最愛的肌膚之鑰裸紗光采粉餅，添加粧光采明亮粉末，宛如從肌膚內部透出來的亮澤，打造細緻嬌嫩的妝感！輕柔、絲滑般的粉質，光在手上就有相當的細膩保濕的感受，上臉後擁有偏高的遮瑕度，有效修飾肌膚紋理卻一點都不卡紋，讓肌膚像是覆了一層薄紗般細緻，打造天生好命肌。
▲肌膚之鑰 裸紗光采粉餅，NT$3,000、裸紗光采粉餅盒，NT$900
3：SUQQU 晶采光艷粉餅
日妞化妝包裡必備SUQQU 晶采光艷粉餅！粉餅採用獨特的「釉藥塗層配方」搭配「濃密透明油質」，粉質綿密，使用少量就可以輕鬆延展，撫平肌膚紋理，修飾毛孔、痘印，出油後還會定格在美美的輕奶油肌狀態，打造飽滿光澤，好像沒上妝、膚況卻比素顏更完美！
▲SUQQU晶采光艷粉餅 ，粉蕊 NT$1,900、粉餅盒，N$T800
4：Kanebo COFFRET D’OR無粉感綺肌持妝粉餅
這款粉餅堪稱Kanebo家族粉餅史上「最高含油量」的正宗奶油粉餅，上臉卻潤而不膩、光而不油，兼具粉底液上妝的光潤感以及粉餅上妝的遮瑕力，重點是比氣墊粉餅持妝多了，絕對是乾性肌膚的大蜜糖！屬於中度的遮瑕力，基本上膚色不均、痘印都有修飾力，對於日常上班上課來說相當足夠！
▲Kanebo COFFRET D’OR無粉感綺肌持妝粉餅，NT$1,050。
5：YSL 超模聚焦光感粉餅
YSL 超模聚焦光感粉餅光看包裝就讓人一整個愛住，內容物也是相當優秀！擁有中高遮瑕力，粉質卻如同空氣般輕薄，妝感自然同時又具有修飾力！內含牡丹精華保濕成分，兼具保濕與抗氧化的保養效能，讓粉體可以完美服貼肌膚～
▲YSL 超模聚焦光感粉餅 NT$2,550（圖／小紅書＠瑞瑞rc、YSL）
6：MAC 超持妝柔焦水粉餅
MAC「超持妝柔焦水粉餅」奶油光真的太美！透過空氣粉體轉換科技，完美融合粉霜與輕盈粉體，上妝時可緊貼肌膚，讓妝感服貼平滑，同時隱形毛孔細紋，除此之外內含玻尿酸，徹底打破粉餅等於霧感妝效的迷思，一抹保濕柔潤，不卡紋不浮粉，乾肌人想要找一款保濕又持久的底妝這款相當適合～
▲MAC 超持妝柔焦水粉餅，NT$1,700。（圖／IG@maccosmeticstaiwan）7：Za 粧自然粉餅
Za「粧自然粉餅」保濕度相當的高、粉質也細膩，粉體相當絲滑，即使在手上搓揉也完全感受不到粗糙感，以開架粉餅來說，表現力也相當不錯，最厲害的是，這款是連乾肌朋友也大推的一款粉類底妝，上妝後不會有緊繃、乾燥感，微微出油後還能呈現漂亮的奶油霧光。
▲Za 粧自然粉餅EX升級組，NT$380。（圖／Za）8：VISEE 濾鏡美肌粉餅
粉餅上妝最害怕卡粉！將粉撲上噴上定妝噴霧或保濕噴霧，搭配VISEE 輕透裸粧粉餅，以乾擦的方式上妝，打造出宛如粉底液般的貼膚妝效，即便是彩妝新手也不用擔心失手會變成面具臉～其中添加美容液成分，上妝同時保持肌膚滋潤，添加毛孔遮飾粉體，可以自然的遮飾毛孔及膚色不均。
▲VISEE 濾鏡美肌粉餅，NT$450／粉盒，NT$180。（圖／IG@visee_kose） 9：HEME 柔焦無瑕粉餅
針對台灣悶熱潮濕氣候製造的柔焦無瑕粉餅，獨特彈力粉體，完妝即有柔焦膚質效果，即使午後出油也不必擔心，妝感立即帶出微光澤奶油肌，輕鬆打造宛如天生自然澎潤感！另外，調配出亞洲膚色的中間米色調，不用擔心上臉後會出現死灰、蠟黃現象。
▲HEME 柔焦無瑕粉餅，NT$360。（圖／HEME）10：RMK 輕柔空氣感粉餅
RMK 輕柔空氣感粉餅，添加「半透明遮瑕粉體」能實現肌膚宛如素肌般的透明感與水潤光澤。雖然薄透卻具修飾力，對於泛紅、毛孔都有基本遮瑕效果，輕鬆創造直男看不出來有帶妝的「心機」妝感！除此之外，含「油」成分，讓粉體可以完美貼合，完全是乾荒肌膚的大蜜糖！
▲（左）RMK 輕柔空氣感粉餅N+粉餅空盒+W粉撲，NT$2,010；（右）RMK 輕柔空氣感粉餅N+粉餅空盒+粉餅刷，NT$2,150（圖／RMK）
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