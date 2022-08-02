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「禹英禑」每天背的包是這顆平價包！　鯨魚吊飾、時鐘⋯賣翻天

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記者王則絲／綜合報導

近日熱播Netflix韓劇《非常律師禹英禑》引起廣大話題度，劇中由女星朴恩斌飾演的天才律師「禹英禑」，因患有自閉症，所擁有的是與一般人截然不同的世界，除了朴恩斌精湛的演技之外，粉絲們也注意到「禹英禑」每天都背著同一顆包，現在簡直賣翻天了，此外劇裡的鯨魚小物也成為超熱門的item。

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲「禹英禑」劇中使用物品成粉絲們的焦點。（圖／翻攝自IG@eunbining0904）

不像其他韓劇女主角，禹英禑每日上班都背著同一顆棕色的翻蓋斜背包，也因此掀起粉絲們的超高詢問度，原來禹英禑的包包是來自韓國設計師品牌「SEMICOD세미코드」所推出的 Capture bag，簡約俐落的方形包型擁有大容量，像禹英禑上班要用的文件、耳機⋯⋯都能放入，甚至還能放置筆電，最重要的是價格十分平價，韓幣定價174,000韓元，折合台幣約3,900元，還推出了米白色、駝色、綠色⋯⋯等多9種顏色選擇。

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲禹英禑每天背的包包「SEMICOD세미코드」同款熱賣中。（圖／翻攝自IG@semicode_official）

掛在禹英禑包包上的「鯨魚吊飾」自然也逃不過網友們法眼，這隻小鯨魚鑰匙圈來自德國品牌TROIKA，許多粉絲們手腳超快，現已是超熱賣的商品。

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲禹英禑同款「鯨魚吊飾」。（圖／翻攝自Dispatch、官網）

由於禹英禑非常喜歡鯨魚，房間充滿著各式各樣鯨魚的小物，其中這款「鯨魚時鐘」也燒到了不少觀眾，此為來自日本品牌KICORI的手工原木時鐘，十分精緻可愛，雖然禹英禑的鯨魚同款賣到缺貨，但KICORI還有推出許多動物主題的時鐘。

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲禹英禑同款鯨魚時鐘來自KICORI。（圖／翻攝自官網）

禹英禑搭車時必備的耳罩式耳機，想必是擁有絕佳的降噪效果吧！這款來自德國品牌森海賽爾（SENNHEISER）推出的PXC 550 II型號，配備無線藍芽功能與主動降噪、環境感知功能。

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲禹英禑小物。（圖／翻攝自IG、官網）

▲禹英禑必備的降噪耳機為SENNHEISER的PXC 550 II。（圖／翻攝自netflixkr、官網）

關鍵字：

非常律師禹英禑, 禹英禑, 朴恩斌, 鯨魚, 鯨魚吊飾, 鯨魚小物

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