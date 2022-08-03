洗臉洗出健康膚質　連皮膚科醫師都這樣做！

▲森美妍「胺基酸保濕潔面霜」洗臉同時保養，溫和洗淨不緊繃。（圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

夏天油脂分泌旺盛，加上口罩悶熱，一整天下來臉上多了一層油，想要做好清潔，擁有一款好的洗面乳絕對是必要關鍵。錯誤洗臉方式，是肌膚出問題的第一步！臉，不需要洗得太乾淨，需要的是適度清潔！森美妍推出專為東方女性量身訂做的「胺基酸保濕潔面霜」溫和清潔肌膚，百種植萃保養成分，洗臉同時保養肌膚，不過度清潔洗淨，不管是痘痘肌膚或是敏弱肌膚皆可使用。

皮膚科醫師曝洗面乳「關鍵成分」、遵守原則「洗得多不如洗得對」

長時間戴口罩加上長痘痘體質有可能因為清潔不確實、毛孔堆積髒污導致痘痘惡化，許多人也因此加強清潔，不斷使用洗面乳、卸妝油、磨砂膏、泥膜等各式各樣的清潔型產品，希望藉此消滅痘痘和粉刺，然而過度清潔卻會使肌膚變得脆弱和敏感，讓痘痘發炎的情況更嚴重。其實痘痘肌患者的皮膚相對脆弱，過度清潔一定會讓表皮更受損，因此建議選擇溫和不刺激的洗面乳，洗臉的次數一天也以不超過兩次為佳。

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，痘痘肌膚的清潔務必掌握「洗得多不如洗得對」的原則！適度清潔肌膚、選擇適合的洗面乳，其中關鍵成分「胺基酸」是公認對肌膚友善的清潔用品成分之一，有別於市場上清潔力強的皂化型洗面乳容易破壞皮脂膜、乾燥等問題，在溫和清潔的同時還能保護皮脂膜，減少過度清潔造成肌膚的傷害。

添加「牛磺酸潔顏系統」與百種植萃 溫和清潔同時保護皮脂膜

森美妍「胺基酸保濕潔面霜」採用牛磺酸潔顏系統，在溫和清潔的同時還能保護皮脂膜，減少過度清潔造成肌膚的傷害。添加γ-PGA保濕成分，防止水分流失同時啟動肌膚原生補水力，安撫肌膚乾燥與不適，再添加珍稀皇家級的「白牡丹茶」萃取成分，能調理粗糙肌膚、增強肌膚屏障。除了保濕不間斷，選用平衡身心的療癒植萃香氣「天竺葵精油」放鬆清新，平衡肌膚油脂，滋潤舒緩，形成保護膜。

▲添加珍稀皇家級「白牡丹茶」與γ-PGA保濕成分，啟動肌膚原生補水力。（圖／東森自然美提供）

炎夏首重清潔！適度清潔要做好 還你會呼吸的毛孔

溫度一直再飆升，肌膚皮脂腺分泌的油脂量較多，如果沒有確實清潔，毛孔日積月累地堆積油脂和髒污，就會形成粉刺和痘痘。擺脫油膩膩肌膚首選森美妍「胺基酸保濕潔面霜」能夠將臉部髒污完全包覆、帶走，洗完臉後會感覺臉部很淨白不乾澀，連毛孔都感覺在呼吸！入手盛夏洗顏聖品森美妍「胺基酸保濕潔面霜」，鎖定8/4(四)22:40東森購物47台好評開賣。

▲森美妍「胺基酸保濕潔面霜」150ml／$3,980（圖／東森自然美提供）

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