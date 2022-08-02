郭雪芙曝是「敏感體質」曾有靈異經驗　穿LONGCHAMP美裙勾S曲線

記者王則絲／台北報導

法國精品LONGCHAMP今（2日）舉行秋冬系列預覽會，邀請女星郭雪芙率先演繹繽紛的新系列，一身貼身針織洋裝造型，即便包緊緊依然顯現姣好的S曲線身材。由於現在正值鬼月，郭雪芙訪問中透露，覺得自己多少有點「敏感體質」，且曾經有過類似的經驗：「到覺得不乾淨的場地，會覺得頭昏眼花、渾身不對勁。」

▲郭雪芙今日示範兩套LONGCHAMP秋冬造型。（圖／品牌提供）



郭雪芙近期與陳柏霖主演的律政輕喜劇《正義的算法》集數已全部上架，高討論度讓雪芙人氣又更高了。今日郭雪芙頂著劇中招牌的泡麵頭來到LONGCHAMP活動，從炎熱的夏季一秒穿越到冬季，她穿著高領針織長裙搭配高筒長靴，兩側拼接尼龍材質起到十足修身效果，並勾勒出前凸後翹的姣好曲線，身上背著水壺包以及Le Pliage Re-Play系列的橘色腰包，並拎著ÉPURE系列的編織水桶包，營造一種準備出遊的輕盈優雅感。

▲郭雪芙自曝覺得自己多多少少有點「敏感的體質」。（圖／記者王則絲攝）



由於現在正值鬼月，提及最近的「女明星包包必備品」，郭雪芙開玩笑回答：「石頭！放黑曜石避邪」不過她還加碼透露了：「我覺得萬物皆有能量，所以蠻相信的。」覺得自己多多少少有點「敏感的體質」，她分享類似的靈異經驗，「曾經到覺得不乾淨的場地，會覺得頭昏眼花、渾身不對勁，會想趕快離開，或是利用香氛類的東西化解狀況。」

▲LONGCHAMP 2022秋冬預覽會場宛如雪中小木屋。（圖／品牌提供）



但是今天LONGCHAMP活動的場地可說是非常「乾淨」，郭雪芙表示：「現場明亮空間注入木質色調，木地板與雪白地毯讓人彷彿置身異國的雪場小木屋。」LONGCHAMP 2022秋冬系列為創意總監Sophie Delafontaine從阿爾卑斯山汲取靈感，以熱情活力的運動時尚為主軸，因此大量採用了鮮豔色彩如橘色、藍色、寶石綠色⋯⋯，設計出羽絨背心、夾克等單品，而上頭「奔馬圖騰」的絎縫是一大可愛亮點。

▲LONGCHAMP秋冬系列服裝。（圖／記者王則絲攝）



本季繭居風格的系列單品則是向法國設計師Charlotte Perriand於1960年代建造的Les Arcs滑雪場致敬，透過木質暖色調的氛圍，映照在千鳥格紋夾克、大衣上。本季多款手袋配件也值得關注，像郭雪芙今天示範的ÉPURE水桶包，運用像是麻花毛衣上的編織手法製成，亮眼配色非常可愛；另外她今天也特別喜歡Box-Trot系列的迷你手袋，尤其是粉紫色這顆，是她最喜歡的顏色。

▲LONGCHAMP ÉPURE系列手提包、BOX-TROT系列斜揹袋。（圖／品牌提供）



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