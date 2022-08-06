10款高係數「防曬棒」韓妞最愛！不沾手好攜帶　男生可以一起用

文／美人圈

炎夏陽光越來越烈，大家都準備好防曬法寶了嗎？今天小編就要推薦10款韓妞都在用的不沾手「防曬棒」，這些防曬棒不僅快速防曬不沾手、輕便好攜帶，更擁有SPF50+/PA++++以上超高防曬係數，輕點肌膚就能快速補擦防曬，絕對是夏日補擦防曬最佳幫手！

防曬棒推薦

1：AHC 全能防護亮白三效防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

首先是網路討論聲量超高的AHC，此款透明質地的防曬棒不僅係數高，更能幫助抵抗室內3C藍光造成的肌膚老化！天天坐在電腦前也不用怕～更添加11種溫和的植萃防禦成分，所以帶有淡淡的柑橘清香，還能紓緩日曬造成的敏感問題，加強肌膚保濕。

試用心得：塗抹後呈現偏霧面的細緻光澤，清爽不厚重，適合普通肌、輕度油性肌～

▲AHC 全能防護亮白三效防曬棒22g，NT$800。（圖／AHC官網）

2：LANEIGE 超淨化防禦防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

這款防曬棒訴求防禦紫外線與懸浮微粒，雙色設計能修飾「敏感泛紅」，同時提亮膚色！白色部分添加了控油柔焦粉體，加強抵禦炎熱高溫，同時擁有清爽的霧面膚觸；綠色端則加入可以隔絕空汙粒子的獨家微晶粉體，減少皮膚被汙染物質沾附的機會，再也不用害怕超髒空汙。

試用心得：適合肌膚敏感容易泛紅或易出油的「油性肌」。可以感覺到粉末感，有潤色效果，會略顯白，塗抹後需用手再推均勻，才有修飾膚色的效果。

▲LANEIGE 超淨化防禦防曬棒 18g，NT$950。（圖／FB＠LANEIGE蘭芝，下同）

3：LANEIGE 輕盈保濕防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

添加了天然植萃，大大提升保濕力，給你全天候水感防護！果凍質地富含木醣醇、玫瑰果油，可以幫助肌膚潤澤保濕，更不添加致敏成分，無色、不黏膩，智慧的「斜角」設計塗抹起來零死角，相當方便！

試用心得：相較於超淨化防曬棒，此款針對「乾性肌」提供了超保濕的效果，適合不喜歡有黏膩感又追求保濕的人。

4：SHISEIDO新艷陽．夏熱防禦果凍防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

資生堂這款防曬棒含有「清香淨味因子」，竟然能讓尷尬惱人的汗味轉化為自然宜人的氣息，這樣大熱天也能安心約會了！創新雙效防禦科技，偵測到汗或水可以增強紫外線防護效果，感應到高溫時，抵抗紫外線效果也會更強！含有50％保養成分，對抗紫外線造成的皺紋、黑斑與暗沉。而且成分不含會造成珊瑚白化的「二苯甲酮」及「甲氧基肉桂酸辛酯」，防曬同時也保護環境與海洋！

試用心得：輕薄滑順質地，塗抹無色且不油膩，上妝也能使用，推薦給害怕厚重感的人～

▲SHISEIDO新艷陽．夏熱防禦果凍防曬棒 20g，NT$1350。（圖／SHISEIDO）

5：Whoo后 拱辰享亮采晶凍雙效防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

韓國頂級保養品牌后推出的第一款防曬棒，基底是以橄欖油及維他命B2及B5製成，同時添加韓國宮廷配方，可舒緩容易因日曬、高溫造成的肌膚泛紅，補擦防曬時都能聞到淡淡香氣，更添加獨特防水因子，有效幫助妝容持久！

試用心得：透明晶凍質地也適合上妝，不易與底妝結塊、且不泛白。塗抹起來有水潤感，很適合肌膚偏乾的人使用！

▲Whoo后 拱辰享亮采晶凍雙效防曬棒 30g，NT$1880。（圖／FB＠WHOO 后台灣）

6：IOPE御膚雙效隔離防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

這款防曬棒在韓國首度曝光時，就得到了相當高的詢問度！以專利技術萃取棉花中的舒緩成份，搭配維生素E成分，能緩解日曬造成的肌膚傷害，同時阻隔空氣中的有害微塵對皮膚造成的危害，是適用於臉部及身體的兩用防曬！

試用心得：質地清爽、不黏膩加上及圓弧的設計，塗抹時可緊密貼合於肌膚表面，幾乎沒味道，清爽零負擔。

▲IOPE御膚雙效隔離防曬棒 20g，NT$950。（圖／IG@iope_official）

7：ROUND LAB白樺樹保濕防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

韓國品牌ROUND LAB推出的「白樺樹保濕防曬棒」在韓網得到超高評價，主打防曬、美白、除皺三重效果防曬！含有清爽的白樺樹液、蘆薈葉等植物萃取成分，防曬保濕2合1，還有即時冷卻降溫的效果，更通過皮膚刺激測試，敏感肌友好，使用舒適度相當高。

試用心得：質地清爽不黏膩，質地順滑好推、好延展，塗抹後充滿水潤感，油性肌也適用。

▲ROUND LAB白樺樹保濕防曬棒19g，約NT$506。（圖／ROUND LAB韓國官網）

8：金正文CURE water splash清爽防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

韓國金正文CURE最有名的就是「蘆薈萃取」，此款防曬棒添加了滿滿的獨家濟州島蘆薈萃取物，不僅阻隔紫外線，還可以隔離各種外部污染及刺激，具有鎮定與舒緩肌膚的效果！邊擦防曬邊降溫、鎮定肌膚，不少韓妞都愛用！

試用心得：無添加人工色素跟香料，痘痘肌使用也不刺激，透明無色的質地，無論妝前還是妝後都能塗抹。

▲金正文CURE water splash清爽防曬棒20g，約NT$356。（圖／IG@kjmaloe.official）

9：Hanyul韓律 白柑橘乾爽防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

使用感如空氣般輕盈，乾爽無負擔，同時添加韓國天然白柑橘成分，不只高係數防曬，還能打造透明亮白肌膚，妝前可做為妝前乳使用，讓肌膚紋理更加光滑、自然提亮，補妝前也能使用，清爽不泛油光。

試用心得：質地清爽，重複塗抹也不油，吸收後肌膚相當乾爽，不愛黏膩感的男生也適用~

▲Hanyul韓律 白柑橘乾爽防曬棒 17g，約NT$529。（圖／Hanyul韓律官網）

10：NATURE REPUBLIC 加州蘆薈乾爽防曬棒

防曬係數：SPF50+/PA++++

在韓國銷量超過100萬支的超人氣商品，具備美白、改善皺紋、防曬三重功效！乾爽不黏膩的質感，能夠平滑毛孔，戴口罩也不會造成肌膚負擔。添加蘆薈植萃，防曬同時舒緩肌膚，還能提亮膚色，效果超自然，同時兼具防水效果，玩水時使用超適合！

試用心得：塗抹後不會泛白起屑，敏感肌使用無刺痛感，曲折的形狀設計，不管是臉部或身體都能均勻塗抹

▲NATURE REPUBLIC 加州蘆薈乾爽防曬棒 24g，約NT$575。（圖／IG＠naturerepublic_kr）

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