掉髮可能是缺鋅！營養師教你這樣吃，蛤蜊、牛肉吃起來

▲現代人補鋅是當務之急。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道飲食均衡能幫助維持身體健康，像是食物中的各式礦物質對人體也好處多，營養師余朱青分享，像是鋅可以增進皮膚健康、維持生長發育和皮膚組織蛋白質合成等，項是現代人常有的落髮問題，和鋅不足也大有關係。

營養師余朱青表示，根據國民健康署每日膳食營養攝取量的建議，男性需要15毫克，女性則需要12毫克，鋅的攝取上限是35毫克，不可攝取過量，攝取過多恐會影響鐵的吸收率。

她指出鋅分布在肝臟、皮膚、骨骼肌中，所以肌肉跟蛋白質的製造、長高生長發育、免疫系統、皮膚健康等，都需要靠鋅來維持，常聽到廣告說男性要補鋅，其實不論男女老幼都應該補充。

營養師也進一步解釋，缺鋅可能會造成皮膚傷口難癒合、疲勞、掉髮、骨質脆弱、免疫低下、性功能降低且生長遲緩等。

如果要補充鋅，建議優先從天然食材中著手，像是海鮮中的牡蠣、蛤蜊、生蠔等貝類，紅肉中的牛肉、羊肉，還有像是堅果、全榖類、及雞蛋中也可攝取到鋅。另外就連洋菜也有含鋅，但若是靠吃的補充，可能需要補充非常大量，因此還是建議從多方攝取。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

她也提醒，鋅過量攝取也不好，因為礦物質鋅和鐵會互相影響吸收率，若是鋅攝取過多，可能會導致鐵不足，會引發貧血問題，且生蠔和牡蠣的膽固醇含量也高，攝取時也勿過量較好。