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金蘭「無添加醬油」獨家特價！自然黃豆發酵　烹調更安心

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文／C編

醬油是家家戶戶都需要的調味品，只要一點就可以達到提味的效果，因為每天都要吃，所以挑選更健康的好油，是必備關鍵，「Her森森」推出「金蘭無添加原味醬油500ml」獨家特價活動，讓你吃得安心又純粹。

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▲金蘭,醬油,無添加,煮飯,Her森森,。（圖／Her森森）

▲金蘭無添加原味醬油500ml，特價中，點我購買

做菜的主婦最清楚，想要每道菜下飯或是味道鮮美，醬油可以說是不可少的必備調味，但是每天接觸這麼多化學醬油，吃下肚讓人難免會為健康擔心，所以，金蘭就推出全新的無添加原味醬油，以最純真、原始的滋味，讓人吃起來更安心。

這款無添加原味醬油，不添加糖、酒精、食品添加物、防腐劑、調味劑、甜味劑、高果果糖漿、焦糖色素等等成分，單純使用非基因改造黃豆、小麥、食鹽、水長時間發酵而成，不添加食物添加物，所以吃起來更加天然，當然每天用也OK。

原味醬油吃起來會比一般的醬油更清淡，同時也會散發自然的豆香氣，所以如果要製作滷肉、紅燒菜色，用這樣的單品能夠襯托出食材原本的鮮甜，同時吃下肚也更為安心，不用擔心過度的化學成分添加，吃進太多不健康的物質。

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▲金蘭,醬油,無添加,煮飯,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「金蘭食品 無添加原味醬油500ml」特價，是專屬網站的獨家特惠，搶慢了就沒有了，家裡經常煮飯或是下廚的主婦們，趕緊趁著優惠折扣入手，讓家人吃得健康是最重要的事。

關鍵字：

金蘭, 醬油, 無添加, 煮飯, Her森森

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