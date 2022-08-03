頸紋超顯老！牛爾老師教「頸部保養流程」　淡化紋路更凍齡

▲頸部是很容易暴露年齡的部位，做好保養讓凍齡無死角。（圖／翻攝IG @goodal_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@牛爾親研

不少女生臉部都保養得很好，光看臉都很年輕、少女感十足，但一看到頸部就暴露年齡，頸紋一出立刻就顯老10歲。美容教主牛爾老師就提醒，頸部的肌膚比臉部肌膚更容易鬆弛，因為頸部肌膚的膠原蛋白含量更少，也更乾燥，所以頸部保養真的很重要。他也公開自己的頸部護理流程，改善頸紋的同時，讓頸部肌膚更緊實，做好無死角凍齡。

而要做好頸部保養，牛爾老師推薦使用含有維他命A相關成份的保養品，他的用量大概是一粒黃豆大小，並調和乾性肌膚很需要的精華油等油脂產品，像是對於修護很有效果的玫瑰果油，油類的用量則依照個人頸部肌膚狀態，如果是乾性肌膚建議可用10～20滴，如果是一般膚質可用5～6滴即可，像牛爾老師自己通常會滴10滴以上。

在手掌心將維A精華和精華油揉搓混合均勻後，塗抹在頸部正面、下顎線再帶到後頸部位。牛爾老師提醒，通常頸部也比較容易有水腫的問題，可以從耳旁髮際處由上往下做一下淋巴引流。當按到喉嚨附近時，稍微會有一點點想要咳嗽的感覺，那就表示有做對，接著再繼續往下到鎖骨的內側，按壓到淋巴結，會有一點痠疼感。

牛爾老師推薦，按摩完頸部後要再做一下頸部自然的運動，將嘴巴向左右橫向張開，像是做驚訝的表情，記得要把牙齒撐開。最後再塗上一款具有抗皺效果的乳霜收尾，幫助頸部肌膚抗皺緊緻，並幫助先前塗抹的油脂乳化，建議每天早晚都可以做一次。

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