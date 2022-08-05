男士塑身衣下殺688元！舒適透氣又收緊鮪魚肚　搭西裝、單穿都有型

文／C編

爸爸的服飾，最重視的絕對是要有機能，同時又要穿得有型，父親節將至，「Her森森」為爸爸們特搜一款「EROSBODY艾若斯健美男士健身短袖塑身內衣」，穿起來不僅吸濕排汗，特別舒服，更重要的是有塑身的效果，內搭當內衣、外穿當T恤都行。

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▲EROSBODY艾若斯健美男士健身短袖塑身內衣（白色），原價1680元、特價688元，點我購買。



這款塑身內衣採用80%尼龍、20％彈性纖維的成分，超高壓面料擁有三大特點，包括裹緊贅肉、收平凸點、貼身督導，不但可以塑造視覺上的緊實感，還可以增強身體的肌肉曲線，同時提醒站姿、坐姿，絕不會讓你有暴飲暴食的機會。

因為具強壓束胸的效果，收緊鬆弛脂肪，所以做動作的時候，不容易讓脂肪晃動，看起來更為顯瘦，並且在肩部採用加壓設計，收緊多餘的贅肉，讓肩膀線條看起來更為緊實、陽剛，若原本就有肌肉，會更有效果。

另外，在腹部位置也採取了高壓收腹的螺旋線條設計，材質結合了彈性纖維、尼龍和聚脂纖維，尺寸比一般上衣小了2至3號，可以收緊腰腹贅肉，讓人看起來更加有自信，鮪魚肚、啤酒肚通通都撫平了，當然看起來更有型。

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「Her森森」推出「EROSBODY艾若斯健美 男士健身短袖塑身內衣」，原價1680元、特價688元，另外還有護膝組、腰帶、男性塑身衣等等單品，父親節買給爸爸正適合。