潤娥浮誇「黑刺頭冠」霸氣外露　俞利「高衩Body suit」奪全團最性感

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代即將在8月5日正式發布全新作品《FOREVER 1》，日前官方公布了成員們第二波預告照，8位仙女每一位的造型都美得極致，這次走的是浮誇路線，潤娥一身紅黑洋裝配上黑刺皇冠，化身霸氣女王；俞利的「高衩Body suit」更是辣出新高度，大尺度奪全團最性感。

▲太妍。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



第二波預告照出爐，全團成員們走的是極致浮誇的路線，在奇幻的粉色世界中化身8位仙女。隊長太妍打頭陣，穿著黑色兩截式網狀造型，一雙白皙美腿若隱若現，背上蝴蝶翅膀宛如山中精靈；潤娥卸下平時無害甜美的形象，換上深紅色、黑色蕾絲滾邊的洋裝，搭配一頂黑刺皇冠，看起來霸氣十足，很有侵略性。

▲潤娥。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



擁有模特兒身材的秀英穿著貼身的墊肩亮片洋裝，姣好的身形一覽無遺，如同真人版芭比一樣完美；忙內徐玄造型也很看頭，一身細肩銀光裙緊貼著身體，勾勒出美人魚般的體態，展露嫵媚性感的姿態。

▲秀英、徐玄。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



俞利這回造型則可說是全團尺度最大，銀白色的流蘇Body suit套裝，不只大開深V托出事業線，高衩的Body suit更讓視線直逼腿根，一雙長腿踩著綁帶跟鞋，火辣指數再次堆疊，無疑是全團最性感。

▲俞利。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



Tiffany一襲露背粉色羽毛裙仙氣噴發；孝淵則是戴了全團最浮誇的頭飾，閃亮的鹿角皇冠配上綠色馬甲羽毛裙，既靈動且美豔；壓軸Sunny穿著純白的細肩羽毛裙，搭配紅色玫瑰綁帶跟鞋，整個人宛如仙女降臨。

▲Tiffany、孝淵、Sunny。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



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