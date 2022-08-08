黃肌必收眼影色推薦！首選「暖棕色調」看起來精緻高級、還消腫泡感

文／美人圈

亞洲人膚色大多都帶些黃感，如果再加上暗沉的話，很多時候畫完妝後都會覺得眼影顏色很濁、上妝顯髒！其實暗沉黃肌需要特別注意眼影顏色，只要把握好基礎眼影色調，不僅修飾暗沈，眼妝看起來精緻高級、還有消腫泡感，一起看看暗沈黃肌適合&不適合的眼影色系，新手必學眼妝技巧攻略！

暗沉黃肌眼影修飾重點：

暗沉黃肌在畫眼影前一定要特別先進行校色，不然畫上去的眼影都會被染了一層黃色調、顯得眼影顏色變髒變濁，上眼影前，可以先用有「校色效果」的眼影打底產品、或是偏紫色的遮瑕膏幫助眼周校色及提亮，也可以當作眼影打底，不僅可以更精準發色、眼影也會更持久。

暗沉黃肌眼影推薦色

暖棕色調

暗沉黃肌眼影首選暖色調！像是偏暖的棕色調、奶茶色、暖調珊瑚色眼影都很推薦，大多數亞洲膚色基調偏暖黃，更別提還有暗沉蠟黃的問題，眼影選擇與膚色相近的「暖色系」，可以有效加深眼妝輪廓感、起到消腫泡效果，同時也可以避免讓眼影與膚色反差過大、顯得太突兀，也不會有讓眼妝看起來灰灰髒髒的問題。





低飽和色系

黃肌眼影顏色太鮮豔的話，反而容易放大腫泡感、也顯得眼周色調在視覺上更加暗沉，低飽和度的眼影在視覺上可以起到收斂效果，同時把蠟黃膚色襯托的質感又高級，像是低淺棕色或柔柔的奶棕色調、粉棕等，是許多黃肌眼妝新手最不出錯的選擇，看起來又有質感、眼妝又高級！





暗沉黃肌不適合眼影色



偏灰的顏色

很多偏灰色調的顏色其實不太適合黃肌，像是灰棕色、灰粉色、甚至是玫瑰色調等，因為灰色調容易放大暗沈感，讓眼妝看起來髒髒濁濁的，另外偏灰的色調多半也都是偏冷色調，也不太適合偏暖黃的膚色，會讓膚色更加黯淡。

亮片色、珠光色慎選

珠光是整個眼妝輪廓感的關鍵，但是黃肌必須慎選珠光質地！大閃片、大顆粒的偏光眼影需要較高的暈染疊加技巧，容易讓眼周膚色黯沉、也會讓眼妝顯髒，暗沉黃肌要增加輪廓感的話，建議選擇微微細閃的緞面質地或金屬質地的亮片色，新手也可以更好駕馭、對於黃肌也相對友善。





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