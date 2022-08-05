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6款「太陽眼鏡」推薦！BV粉色貓眼好時髦、圓臉戴孫藝真同款超顯瘦

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文／美人圈

迎接夏日的陽光、沙灘、比基尼，手邊怎能少了一副百搭墨鏡呢？不過挑選墨鏡除了外型很重要之外，更要講求修飾臉型，今天就帶來不同臉型挑選墨鏡指南，同場加映6款人氣太陽眼鏡推薦，一篇文就能找出你的命定墨鏡，快來一起看看吧~

不同臉型挑選墨鏡指南

圓臉適合：飛行員墨鏡、方框墨鏡→最大化的小臉，讓五官更立體

方臉適合：橢圓框墨鏡、Oversize墨鏡→圓形或是浮誇的鏡面，可以視覺削弱稜角感

長臉適合：半框墨鏡、圓型細框墨鏡→半框&圓框眼鏡可以中和掉長臉的下巴尖銳度，讓視覺聚焦在臉部的五官

心形臉適合：貓眼墨鏡→角度浮誇的貓眼墨鏡可以修飾寬額頭、倒三角臉型的問題

不同臉型怎麼挑墨鏡？圓臉這樣挑鏡框超顯瘦，同場加映2022人氣墨鏡/太陽眼鏡推薦！

▲不同臉型挑選墨鏡（圖／IG@goyounjung）

2022爆款墨鏡推薦

Bottega Veneta UNDERLINE 粉色貓眼太陽眼鏡

最近吹起了一股貓眼鏡框風潮，像是BV這款就是時尚部落客、名媛的最愛，粉色鏡片搭配反向半框設計，在復古與流行之間取得完美平衡，根本就是大寫的時髦啊~

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▲Bottega Veneta UNDERLINE 粉色貓眼太陽眼鏡，NT$16,900（圖／Bottega Veneta、guiavalqueire.com）

Gentle Monster HER-01太陽眼鏡

孫藝真飾演的財閥千金，在《愛的迫降》一出場總是氣場滿滿，而她所配戴的正是Gentle Monster熱門款HER-01墨鏡，加大方框可以適當地修飾圓臉、高顴骨，經典的黑框邊更是自帶時髦濾鏡。

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▲Gentle Monster HER-01太陽眼鏡，NT$8,270（圖／《愛的迫降》、Gentle Monster）

Ray-Ban 飛行員‧經典墨鏡

近期因為《捍衛戰士2》電影熱播，時尚圈又再次吹起飛行員風潮，連帶的雷朋飛行員眼鏡，又成為本季不容錯過的單品，第一次購入的話，從經典款式下手準沒錯，配戴起來性能與舒適度兼具，同時又有各種顏色鏡面、鏡框提供挑選，絕對可以滿足大家的需求。

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▲Ray-Ban 飛行員‧經典墨鏡，NT$2,050起（圖／小紅書@是黑黑呀Black、Ray-Ban）

DIOR PACIFIC S1U 方框太陽眼鏡

Vintage風一直是這幾年的時尚關鍵字！DIOR 2022春夏季太陽眼鏡新品更是完美詮釋了這個意境，採用時尚典雅的正方形設計，搭配黑色纖維鏡框，浮誇的寬鏡框頗具1950年代風味，鏡臂還點綴上「CHRISTIAN DIOR PARIS」字樣，完全就是360度零死角的好看啊~

不同臉型怎麼挑墨鏡？圓臉這樣挑鏡框超顯瘦，同場加映2022人氣墨鏡/太陽眼鏡推薦！

▲DIOR PACIFIC S1U 方框太陽眼鏡，NT$14,300（圖／DIOR）

香奈兒 愛心Logo 方形太陽眼鏡

不只香奈兒愛心包包大爆紅！這款也是VIP瘋狂預購的隱藏版好物，100% UVA和UVB防護功能，搭配加大方框鏡片，以及愛心Logo點綴，風格可甜可鹽，完全就是一款實用性與顏值兼具的時髦逸品，想購入人生首款香奈兒配件，它絕對是不出錯好選澤~

不同臉型怎麼挑墨鏡？圓臉這樣挑鏡框超顯瘦，同場加映2022人氣墨鏡/太陽眼鏡推薦！

▲香奈兒 愛心Logo 方形太陽眼鏡，NT$13,500（圖／香奈兒、小紅書@91 Mel在Mel）

VEDI VERO 漸層色太陽眼鏡

宋慧喬代言的VEDI VERO墨鏡也是許多韓妞的最愛，由韓國設計、義大利生產製造，品質與外觀時尚感兼具，這款擁有漸層色鏡片，點綴金蔥邊框，每一個細節都充滿巧思，鏡片的大小也非常剛好，可說是不挑臉型的百搭款，完全可以直接閉眼購入。

不同臉型怎麼挑墨鏡？圓臉這樣挑鏡框超顯瘦，同場加映2022人氣墨鏡/太陽眼鏡推薦！

▲VEDI VERO 漸層色太陽眼鏡，NT$6,080（圖／VEDI VERO）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 臉型, 墨鏡, 太陽眼鏡

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