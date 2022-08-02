LG Objet美型系列　迎向「高顏值」居家大勢

▲LG美型家電Objet Collection。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情開啟居家療癒的新趨勢，即便目前全球邁向與疫情共存，但許多民眾改變了工作心態與生活方式卻不可逆，韓品牌LG在台灣市場默默耕耘，穩住市占江山後，意識到台灣民眾以實用為最先考量的需求，從去年積極對外宣告將在台引進高端產品線，今年則將Objet Collection系列家電帶入市場。

Objet Collection美型系列的概念，主要是以原有的高階機種為基礎，再結合居家質感的設計風格打造，提供不同的配色選項，以達到家電個人化、類客製化的要求，而美麗是需要代價的，Objet Collection系列單品售價，平均約比原本產品要貴上1、2萬元，這對於一件可能要用上數年的大家電而言，自己看得順眼與對空間的加分，似乎是LG目前觀察台灣市場消費者可以接受的範圍。

LG Objet Collection調和美學傢電系列推出的產品，包括InstaView敲敲看門中門Objet Collection，售價139,000元；WiFi變頻直立式冷凍櫃，售價44,900元；WashTower AI智控洗乾衣機，售價129,000元；Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組，售價79,900元；65吋OLED Easel 4K AI 物聯網電視，售價289,000元。





此外，還有去年上市的LG CordZeroTM A9T系列 All-in-One濕拖無線吸塵器，也在Objet Collection系列中，售價39,900元，第四季也將在台上市PuriCare AeroTower風革機的Objet Collection系列，比目前市售版本新增暖風功能，目前售價未定。

業者表示，針對新品上市，8月底前Objet全系列9.7折（不包含OLED Objet Collection），購買LG InstaView敲敲看門中門Objet，另提供免費換門片服務。

▲三星推出旗下以設計為主打的BESPOKE家電系列。

另一韓品牌三星於今年3月，也在台發表旗下BESPOKE家電系列，以簡單順眼的線條，讓家中顏值大增，然而價格也是高標，其無線變頻吸塵器的定價甚至逼近4萬元，成為目前市售最高價的無線吸塵器。

BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱將操控面板全數配置於內部，讓外觀達到絕對的俐落極簡，目前在台上市的雙循環四門旗艦冰箱顏色為粉白配色，據業者表示這是市場調查後，消費者最能喜愛跟接受的顏色，而其實BESPOKE旗艦冰箱為符合設計需求，在部分市場是有提供選擇面板顏色的服務，這點三星也表示將會持續朝此類服務評估邁進，該款冰箱售價為129,000元。

BESPOKE系列另一款「Jet無線變頻吸塵器」，配備All-in-One旋風集塵充電座，可將自動除塵、充電、配件收納功能全部整合，提供皎月白與夜幕藍兩色機身，夜幕藍版本具備雙向淨旋濕拖功能，兩機售價分別為34,900元與39,900元。