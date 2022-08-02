新光三越「口水雞、蒼蠅頭月餅」顛覆中秋　5大人氣伴手禮初登場

▲新光三越推特色中秋月餅，讓味覺不無聊，富錦樹台菜香檳星級特上月餅禮盒，售價1,688元；THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕，售價1,000元。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年中秋節將往年早，百貨的中秋禮品預購活動也紛紛啟動，新光三越集結4間米其林餐廳坐鎮主廚推出限定禮盒，其中富錦樹臺菜香檳的口水雞、蒼蠅頭風味月餅，頗有顛覆中秋、令人玩味的風格，此外自家百貨拿手的日本伴手禮也沒缺席，5品首度登台讓消費者嚐鮮，順便回味日本風光。

▲TASTE by MMHG星月典藏精緻禮盒，售價1,980元。

今年中秋新光三越推出4款米其林星級、百貨獨家的月餅禮盒，包括MUME林泉主廚的「TASTE by MMHG星月典藏精緻禮盒」，將台灣特有果物與茶款揉入月餅中，口感更加細膩豐富；雅閣中餐廳主廚張國邦，推手工製作奶皇月餅「雅閣手工月餅禮盒」；LONGTAIL主廚林明健，則將傳統廣式月餅皮中包覆南洋風味內餡的「LONGTAIL中秋月餅禮盒」，最後富錦樹台菜香檳主廚黃旅毅，則將經典台菜富錦口水雞、芋泥嫩肩、蜜棗煨肉、松花蒼蠅頭入月餅的「富錦樹台菜香檳星級特上月餅禮盒」更有話題。

▲虎屋小形羊羹14入，售價2,000元／夜之梅小倉紅豆羊羹，售價1,500元。

▲Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派，售價890元。

另重頭戲也包括5品初登場的日式伴手禮，包括御用甜品「虎屋夜之梅小倉紅豆羊羹」及「虎屋小形羊羹」；日本金澤名菓「烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕」，採用烏骨雞雞蛋製作，並以金箔妝點：曾獲JR東日本伴手禮大賞冠軍的Butter Butler布列塔尼奶油酥餅；日本BAKE起司塔姊妹品THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕，還有將160層折疊和烘烤的千層酥Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派，收禮絕對笑咪咪。

▲烏鷄庵烏骨雞金箔蛋糕，售價900元。

另一信義區購物中心台北101，日前也首度推出自家IP月餅禮盒，結合大樓知名意向，強調尊榮與精品氛圍，以每年一開始的煙火意象作為盒面，讓人想起一年起始時的無窮希望與興奮之情，內有4款廣式月餅，包括特選干貝XO醬、蓮蓉松子、棗泥核桃及烏豆沙蛋黃，經典美味，強調廣式月餅餅皮不使用砂糖、雞蛋或酥油，而是採用低筋麵粉、轉化糖漿及花生油做成，具有讓舌尖產生消融口感的「回油」特性，餡料講究、甜而不膩。

▲台北101推自家品牌月餅。（圖／各業者提供）

盒內除廣式月餅之外，還有4入冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」，是以國王派派皮改良的酥皮，加上古法醃漬25天的鹹蛋黃，耗時3天製作而成，目前在吳寶春官網上也已預購滿額。台北101表示，正規畫將自營商品推廣至海外，使國外顧客可以透過Stage 101購買到各種台灣在地、具特色的商品，成為展現台灣精緻生活的平台，台北101中秋月餅禮盒一盒8入，售價1,680元，8／15前訂購則享95折優惠。