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皮膚科醫師分享5個卸妝小細節：水溫、乳化不完全都是爛臉關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

在後疫情時代，肌膚的清潔成為最重要的一件事情，不管是有沒有上妝，都需要做到最好的潔凈，才能讓肌膚在保養的第一步，就先贏在起跑點；尤其是針對有化妝或是上防曬的女性，更是要做好卸妝的步驟，林口長庚皮膚科主治醫師吳明穎就提出5大「保養型卸妝」觀點，跟著做肌膚才能越洗越美。

▲卸妝,卸妝油,卸妝膏,ELEMIS,FANCL,肌膚之鑰,吳明穎,清潔,保養。（圖／品牌提供）

＃減少摩擦刺激

很多人卸妝都喜歡用卸妝巾搭配卸妝水擦拭，但其實過度的摩擦，很容易讓肌膚出現泛紅、敏感的狀況，建議可以使用質地比較豐盈的卸妝產品，像是卸妝油、卸妝霜，可以避免拉扯肌膚。

＃以油溶油

現在市面上的產品，大多數都會標榜防脫妝、防水、抗汗等等，越是持久的產品，卸除需要更多心力，建議挑選油類型的卸妝產品，才可以把那些多餘的彩妝卸乾淨，避免殘留。

＃避開礦物油

既然選擇卸妝油類型的產品，那就要選用好油，避免不好的礦物油殘留在臉部肌膚，這樣很容易造成敏感、長粉刺或是痘痘等狀況出現。

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＃徹底乳化

想要讓肌膚沒有髒污、殘妝，徹底清潔乳化是很重要的步驟，建議水溫不要太高，接近人體的溫度就好，然後沖洗臉部肌膚，等到洗出來是清水就代表乳化完全。

＃卸後水嫩保濕

洗卸產品最怕的就是洗完之後，臉部肌膚乾澀緊繃，這對肌膚來說也是一大傷害，建議可以挑選比較溫和的卸妝產品，讓肌膚洗卸完之後，依舊保持水潤。

【推薦單品】

FANCL MCO速淨卸粧油

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每4秒就賣出一瓶、去日本一定要囤貨的FANCL MCO速淨卸粧油，全面更新版擁有豐潤的精華質地，均勻在肌膚推開毫不費力，因為添加熟成啤酒花精華跟綠茶精華，毛孔淨化效果更好，而且可以被快速沖掉，洗完就像肌膚剛做完SPA般嫩透。

肌膚之鑰 精萃光采卸妝油

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裡面添加葡萄籽油、馬魯拉油、白芒花籽油、頂級摩洛哥堅果油，可以幫助肌膚在卸除彩妝的同時，加強肌膚滋潤保濕，特別適合乾性肌膚使用，讓卸妝也成為日常奢華的享受，去除頑固彩妝以及髒污。

ELEMIS 海洋膠原精油卸妝膏

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ELEMIS最受到歡迎的「小黃罐」推出全新的「含羞草與花香」香調，使用起來宛如在英國鄉間小路漫步，散發令人愉悅的草本氣息，精華油的質地溶解肌膚髒污以及彩妝，洗後肌膚不乾澀，眼部肌膚也可以用，一罐清除全臉髒污好方便。

關鍵字：

卸妝, 卸妝油, 卸妝膏, ELEMIS, FANCL, 肌膚之鑰, 吳明穎, 清潔, 保養

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