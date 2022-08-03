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日本推出不會留下髒污的「拉麵T恤」　噴到湯汁用水就能「白T復活」

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記者王則絲／綜合報導

大家都知道日本人很愛吃拉麵，尤其是大口的吸入、發出呼嚕聲，是享受美味的最佳吃法，但是這樣吃的同時，其實很容易造成湯汁噴濺，許多人衣服上的污漬可能正是這樣來的吧？最近日本便推出了一款「吃拉麵專用T恤」，不管湯汁怎麼亂噴，標榜只要用水就能讓髒污的T恤回復原狀，讓人直呼太神奇了。

這款吃拉麵專用的T恤，為日本集資網站Makuake的新募資計畫，從官方宣傳影片中可以看到，拉麵簡直就是白T殺手，每次吃必會噴濺到衣服上，但如果身上穿的是這件「拉麵T恤」就不用擔心了，濺到湯汁的話只要將水淋在髒污處，再用紙巾或手帕擦乾就能恢復原狀！

▲拉麵T恤 。（圖／翻攝官網）

▲拉麵T恤 。（圖／翻攝官網）

▲日本募資網站推出一款「拉麵T恤」集資企劃。（圖／翻攝自makuake）

如此神奇的T恤材質成分採用85%尼龍搭配15%聚氨酯製成，並針對拉麵湯汁進行研發加工，最後打造出能防止湯汁附著的特殊面料，在開發團隊的實驗測試中，若以滿分5分評級，試驗屯骨拉麵、味噌拉麵都有滿分的清潔成效，醬油拉麵則有4.5分的成績，重複清潔5次後結果也不會改變，只不過官方還是提醒要注意辣油的沾染，另外，除了拉麵湯汁，針對像是醬油、番茄醬、咖啡、葡萄酒⋯⋯也都有不錯的抗污能力，超神奇的T恤讓網友們都躍躍欲試了。

▲拉麵T恤 。（圖／翻攝官網）

▲拉麵T恤 。（圖／翻攝官網）

▲標榜只要用水就能讓「白T復活」。（圖／翻攝自makuake）

關鍵字：

日本, 拉麵T恤, 白T, 白T復活, 髒污

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