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長痛不如短痛！既然都決定要分手，「4件事」千萬不要做

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▲▼長痛不如短痛！分手「4件事」不要做 。（圖／翻攝自FB/tvM Drama）

▲主動提分手是一個大學問。（圖／翻攝FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

既然下定決心想要告別一段戀情，長痛不如短痛，除了千萬不要拖，也要成熟的說再見，分手不一定會決裂，但想要分得漂亮其實有技巧，但是4件事情千萬不要做！

#不要為了拖延而拖延

分手已成定局，就勇敢踏出第一步吧！雖然不想當提分手的壞人，但是不健康的關係拖著，對大家都沒有好處，別想著「再陪他過一次生日」、「過完最後一個情人節」，既然拖著也不會更好，不如早一點了斷。

▲▼長痛不如短痛！分手「4件事」不要做 。（圖／翻攝自FB/tvM Drama）

#別把錯怪在一個人頭上

兩個人關係經營不善，絕對不是一個人的問題，可能是很多小事累積，甚至是缺乏溝通造成，既然決定要分開，就別把錯推在一個人身上，要了解我們只是無法滿足對方「愛的需要」，別全盤否定這個人。

#別有模糊地帶

大家都不想當提分手的壞人，有時為了安撫另一半情緒，可能會說出模糊不清的曖昧話語，像是我們先當朋友，這句話容易使對方誤會，以為自己改變了就能復合，與其這樣給對方希望，倒不如明快的表達自己的立場。

▲▼長痛不如短痛！分手「4件事」不要做 。（圖／翻攝自FB/tvM Drama）

#直接擺爛這段感情

想要分手卻不敢說，直接擺爛這段關係是最笨的方式，以為對方會因為受不了而離開，殊不知既達不到預期效果，反而會讓對方陷入痛苦深淵，這時候再分手反而會更傷。

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關鍵字：

愛情, 分手, 兩性

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