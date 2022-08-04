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創作才女鄭宜農靠「佛系保養」越活越年輕！敷面膜還藏1秘訣

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▲▼ 鄭宜農靠「佛系保養」越活越年輕。（圖／翻攝ＩＧ）

▲創作才女鄭宜農連保養都很有自己獨特看法。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝鄭宜農IG

今年推出首張台語專輯《水逆》、即將於北流舉辦演唱會的鄭宜農，不僅是創作歌手，同時還有作家、演員等身份，是許多人心中的文青系女神，而從音樂、文字到IG發文都很有自我風格的她，就連保養都很有自己的獨特看法，靠著「佛系保養」由內而外養出好狀態，讓粉絲大讚「越活越年輕！」

就跟她的表演、音樂風格受到個性影響，鄭宜農的保養方式也因為個性關係，走「佛系」路線。日常保養很基本，通常就是基礎的化妝水、精華、乳液乳霜，沒有太多其他細節、加強保養，但因為本身肌膚比較敏感，加上工作關係常上妝，她特別重視清潔和保養品的選擇，花很多時間挑選出適合自己的護膚品和研究如何好好清潔。

若是工作期間，她會特別加強保濕，會比較頻繁的敷臉，還不只是單純敷面膜，她會分配兩三天使用不同的面膜，將不同功效的面膜交替著使用，比如先敷保濕，隔天就換成修復面膜，讓肌膚在工作期間更能維持好狀態。

除了比較基本的外在保養，她還很重視體內保養。她透露自己每天早上起床會立刻喝一杯溫開水，「我覺得滿有差的，因為代謝會變好，精神也會變好，其他時間我也幾乎都喝溫的。」她還會搭配B群、維生素C、益生俊等保健食品，幫助身體維持好狀態，其中還有一個特別的秘密武器－澳洲麥盧卡蜂蜜，尤其表演期間特別仰賴麥盧卡蜂蜜，她笑說自己演唱或訪談前一定會吃，「吃了後（聲音）就會黃鶯出谷！」

而談到很多女生聞之色變的「老化」議題，她透露自己其實滿享受「變老」這個變化。她認為每個人從出生的時候就在面對老化這件事，而她自己30歲後看淡很多事，轉而更注重、關注自己，「看淡了之後，心情會比較平穩，狀態也會比較好，就不會暴飲暴食、不會喝酒，不會做一些對身體有傷害的事情，那你就會更注重自己的狀態，這是為了自己。」

除了看淡老化的輕鬆心態，她還有一個非常特別的「保養品」，那就是音樂！她認為聽音樂也是一種很好的保養，「音樂真的很重要，心情不好的時候聽音樂，會覺得自己被理解；心情好的時候聽音樂，可以跟著發洩、跟著動」，也能幫助自己持續保持開心地跟世界互動，自然看起來就會比較年輕，也因此讓她笑說「我在做的工作就是一種保養品！」

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關鍵字：

保養, 護膚, 凍齡, 鄭宜農, 女星, 秘訣

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