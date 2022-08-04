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2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

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▲▼2022下半年「財運最好」星座排行Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

想要多賺錢累積財富，借助財運運勢好的時候，更能收穫不錯的成果。而2022年過了一半，12星座的財運也跟著走出新的能量場，被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公布今年下半年財運大開的星座排行榜，有5個星座並列財運最好Top 3，尤其冠軍貴人運和財運都好，還有各種機會到來，一定要好好把握。「國師」也提醒這個排行榜，太陽、上升星座都要看。

▲▼2022下半年「財運最好」星座排行Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙子座、雙魚座

雙子座的事業運很好，正在漸入佳境，甚至會比你該得到的還要更好，會有得獎運或受貴人提拔，也有火紅的機會，下半年會很忙碌，也有很多被看見的機會，不過運勢會在比較後面才爆發。

雙魚座目前正遇到人生中比較大的關卡，正面臨著思考生涯下一步的抉擇，只要健康狀態維持的好，在工作機會方面算是有求必應的。記得適時表達出自己想要什麼，就會有人出現來幫助你。

▲▼2022下半年「財運最好」星座排行Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：射手座、天蠍座

射手座上半年的運勢普通，但下半年會漸入佳境，尤其表現在投資運上，除了偏財運不錯之外，射手的正財運也很旺，能在你們的行業裡發揮專業強項，財務運勢也跟著如日中天。

天蠍座雖有健康問題要處理，但目前依舊光芒四射，亮相機會會越來越多，而你們的光鮮亮麗也將有助於財運爆發。尤其8月20日後，會有大筆支出、投資大項目的機會，快趁這段時間準備好子彈、顧好自己的狀態。

▲▼2022下半年「財運最好」星座排行Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：處女座

處女座有很好的貴人運與財運，財運會和處女本身開啟的多重身份有關，你們遇到的合作夥伴都很好，自己也願意去投入各種機會，來者不拒，也能藉此打開你在業界的知名度。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 財運, 金錢, 正財, 偏財, 處女, 射手, 天蠍, 雙魚, 雙子

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