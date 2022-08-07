夏天洋裝就收這5款保證成為目光焦點　Jennie格紋穿到秋天一樣美

實習記者蔡孟廷／綜合報導

炎炎夏日，女孩們在穿搭上的選擇比男生多得多了，除了短褲以外，女孩們更有裙子和洋裝可以選擇。而洋裝的種類有那麼多，會不會反而讓人不知道該怎麼選呢？所以在這裡為各位女孩們挑好了幾件適合夏天的洋裝，讓大家在這個暑氣逼人的夏日都能清涼一下。

GANNI 格紋洋裝



Jennie近日在IG曝光美照，這件來自丹麥品牌GANNI的無袖格紋洋裝，一改眾人對北歐清冷、沉靜的刻板印象，雖然是秋季款，但荷葉邊裙擺、領口展現性感的大方領設計與胸前可愛的縮皺，都讓人感受到來自斯堪地那維亞半島短暫而熱情的夏天所釋放的熱力。

▲面對炎炎夏日，Jennie穿上無袖格紋洋裝，格紋款式初秋也適合。（圖／翻攝自IG@Jennie Kim）

Louis Vuitton萊茵石飾邊迷你連身裙

網路紅人Emma Chamberlain近日出席LV 200週年紀念展所穿的無袖洋裝，萊茵石飾邊在純黑的布料上彷彿冰晶綻放，搭配上60年代的迷你裙剪裁，復古而清爽，炎炎夏日裡不僅在消暑的同時展露身材，更帶著少女獨有的淘氣與靈動。

▲Emma Chamberlain身著的短洋裝，和她本人獨特的氣質相得益彰。（圖／翻攝自IG@Emma Chamberlain）

PRADA 嵌花府綢連身裙

優雅的傘狀輪廓，配上少女感滿滿的蕾絲細節，薄而不透的棉質府綢更為其增加一分富麗感。這件來自PRADA的洋裝就像是理想夏天的具像化，清爽而自在，猶如置身在薩丁尼亞的沙灘。白沙配白裙，海風撫過髮梢，也吹動少女悸動的心。

▲PRADA所推出的洋裝，蕾絲縷空的細節更增添夏天的清爽感。（圖／翻攝自PRADA）

ZIMMERMANN 印花透明硬紗連身裙



凱特王妃的愛牌之一，澳洲設計師品牌Zimmermann也是不可錯過的夏日風情，華麗的荷葉邊裝飾，為輕盈的面料增加份量感。隆重的印花讓它不只屬於女孩，更增添一分女人的魅力。就像把黃金海岸穿在身上，讓南半球的美景，隨著西澳洋流沖走副熱帶的暑氣。

▲ZIMMERMANN今年也推出清爽色調洋裝，就像穿著黃金海岸的蔚藍。（圖／翻攝自ZIMMERMANN）

Subtle Studio 側面鏤空連身裙

最後是來自越南的獨立設計師品牌Subtle Studio，俐落的勾勒出女性優美的線條。為了配合越南濕熱的氣候，設計師在材質的選擇上也多以透氣為主，而柔軟垂墜的特性更能展現女性的柔美。讓人不禁想到陳英雄導演的成名作《青木瓜之味》，性感而不色情，無處不散發著欲罷不能的魅力。

▲來自越南的Subtle Studio勾勒出女性的柔美，更帶著一份東南亞的神祕感。（圖／翻攝自Subtle Studio官網）

洋裝不只是夏天的必備單品，更能透過搭配來彰顯個人特色。因為其一件式的特性，所以不同的人、不同的搭配能賦予一件洋裝截然不同的性格。所以今年夏天就穿上洋裝，向黏膩潮濕說掰掰，創造屬於自己的夏日風情吧！

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