fb ig video ETtoday search mobile

裴洛西狂愛鮮亮套裝當「色票女王」　破百萬珍珠襯強人氣勢

>

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西今上午拜訪立法院，以白色套裝搭配藍色上衣與藍色高跟鞋造型亮相。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雅韻／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領訪團昨晚抵達台北松山機場，今早不到9時展開緊湊行程，從昨晚抵台所穿的粉紅套裝、今曝光的白色褲裝，都顯現她對「Power Suit」（權力套裝）的喜愛，剪裁俐落但充滿女人味，因為她勇於挑戰各種亮眼色彩，堪稱美國版的「色票女王」，且她一定搭配深具分量的首飾，今所戴的珍珠項鍊與耳環，估價上百萬元。

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西佩戴直徑超過15mm珍珠項鍊與耳環，價值上百萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

裴洛西、吳釗燮。（圖／外交部）

▲裴洛西昨晚抵台，身穿粉紅色套裝搭配珍珠項鍊。（圖／外交部提供）

82歲的裴洛西神采奕奕，亮麗的服裝更為她增添活潑氣息，綜觀她歷來穿搭，沒有任何色彩難倒她，讓人聯想到英國「色票女王」伊莉莎白二世，不過裴洛西偏愛權力套裝，以成套的西裝外套搭配褲子與各色內搭上衣展現氣勢，而合身剪裁的及膝洋裝，也是她常穿的款式，當中有特別訂製款式，也有一線名牌的作品，2018年她曾穿著約14萬元的Max Mara FIRE COAT參與華盛頓白宮會議。

▲▼裴洛西 。（圖／路透社)

▲裴洛西穿剪裁合身的綠色洋裝搭配綠色錶帶的Apple Watch，圓珠項鍊也呼應服裝色調。（圖／路透社）

▲▼裴洛西 。（圖／公關照）

▲美國眾議院議長裴洛西2018年穿著約14萬元的Max Mara FIRE COAT參與華盛頓白宮會議。（圖／Max Mara提供）

今裴洛西在台行程所穿的白色套裝，內搭藍色上衣與藍色高跟鞋，與7月底烏克蘭第一夫人歐蓮娜（Olena Zelenska）會面是同套穿搭，她所戴的超大尺寸珍珠項鍊與耳環，至少上百萬元，若是最上等或鑽石扣頭設計，估價更飆破千萬元；她顯然對圓珠設計的項鍊情有獨鍾，擁有各種顏色的半寶石長短圓珠項鍊搭配服裝，而近期她聲援烏克蘭，烏克蘭國旗徽章、黃藍色構成的手環更是不離身，足見飾品對她而言不只是裝飾，更是一種政治宣言。

▲▼ 裴洛西 。（圖／達志影像）

▲裴洛西黃色套裝造型搭配黃色圓珠項鍊，並在外套上別上烏克蘭與美國國旗徽章。（圖／美聯社）

▲▼ 裴洛西 。（圖／達志影像）

▲裴洛西近日都戴著聲援烏克蘭的藍黃色手環。（圖／美聯社）

►夏綠蒂公主樂享偽獨生女時光　緊張咬唇、開心豎大拇指萌翻

►凱特王子妃難得短褲造型露美腿　腳穿2,100元小白鞋必收

關鍵字：

裴洛西, Nancy Pelosi

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

夏綠蒂公主樂享偽獨生女時光　緊張咬唇、開心豎大拇指萌翻

夏綠蒂公主樂享偽獨生女時光　緊張咬唇、開心豎大拇指萌翻

凱特王子妃難得短褲造型露美腿　腳穿2,100元小白鞋必收

凱特王子妃難得短褲造型露美腿　腳穿2,100元小白鞋必收

楊祐寧老婆美背全都露辣翻　巧搭11萬Tiffany耳環當最美新娘

楊祐寧老婆美背全都露辣翻　巧搭11萬Tiffany耳環當最美新娘

羅志祥3000萬頂級名錶再添1只　搶到超限量的武士陀飛輪 感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子 「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手 沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦 迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻 張鈞甯氣質超絕！包緊緊仍碾壓紅毯　關曉彤108公分長腿搶焦點 楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面