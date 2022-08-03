裴洛西狂愛鮮亮套裝當「色票女王」　破百萬珍珠襯強人氣勢

▲裴洛西今上午拜訪立法院，以白色套裝搭配藍色上衣與藍色高跟鞋造型亮相。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雅韻／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領訪團昨晚抵達台北松山機場，今早不到9時展開緊湊行程，從昨晚抵台所穿的粉紅套裝、今曝光的白色褲裝，都顯現她對「Power Suit」（權力套裝）的喜愛，剪裁俐落但充滿女人味，因為她勇於挑戰各種亮眼色彩，堪稱美國版的「色票女王」，且她一定搭配深具分量的首飾，今所戴的珍珠項鍊與耳環，估價上百萬元。

▲裴洛西佩戴直徑超過15mm珍珠項鍊與耳環，價值上百萬元。（圖／記者屠惠剛攝）





▲裴洛西昨晚抵台，身穿粉紅色套裝搭配珍珠項鍊。（圖／外交部提供）



82歲的裴洛西神采奕奕，亮麗的服裝更為她增添活潑氣息，綜觀她歷來穿搭，沒有任何色彩難倒她，讓人聯想到英國「色票女王」伊莉莎白二世，不過裴洛西偏愛權力套裝，以成套的西裝外套搭配褲子與各色內搭上衣展現氣勢，而合身剪裁的及膝洋裝，也是她常穿的款式，當中有特別訂製款式，也有一線名牌的作品，2018年她曾穿著約14萬元的Max Mara FIRE COAT參與華盛頓白宮會議。

▲裴洛西穿剪裁合身的綠色洋裝搭配綠色錶帶的Apple Watch，圓珠項鍊也呼應服裝色調。（圖／路透社）





▲美國眾議院議長裴洛西2018年穿著約14萬元的Max Mara FIRE COAT參與華盛頓白宮會議。（圖／Max Mara提供）

今裴洛西在台行程所穿的白色套裝，內搭藍色上衣與藍色高跟鞋，與7月底烏克蘭第一夫人歐蓮娜（Olena Zelenska）會面是同套穿搭，她所戴的超大尺寸珍珠項鍊與耳環，至少上百萬元，若是最上等或鑽石扣頭設計，估價更飆破千萬元；她顯然對圓珠設計的項鍊情有獨鍾，擁有各種顏色的半寶石長短圓珠項鍊搭配服裝，而近期她聲援烏克蘭，烏克蘭國旗徽章、黃藍色構成的手環更是不離身，足見飾品對她而言不只是裝飾，更是一種政治宣言。

▲裴洛西黃色套裝造型搭配黃色圓珠項鍊，並在外套上別上烏克蘭與美國國旗徽章。（圖／美聯社）





▲裴洛西近日都戴著聲援烏克蘭的藍黃色手環。（圖／美聯社）



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