12星座8月運勢！雙子是幸運之星、摩羯愛情進展但荷包大失血

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本月份職場上要小心是非上升，因為牡羊座講話一向是很直接大喇喇的，但有時候是非往往因為自己的話語運用不當而起，牡羊又不是太會細膩的去修飾，這些時候就少說話，便不會觸犯一些規則；感情上記得卸下自己的偶包，雖然很愛面子，但感情中如果自己是居於弱勢，就先追到再說，所以感情需要很多的戰術，大方而優雅的示愛態度，然後再加點包容的心，你的魅力自然就會提升，朋友聚會的時候多去參與，會有很多機會藏在裡面。

金牛座 4.21~5.20

常說土象的人不太善於表達情緒，但偏偏這個月份金牛是十分多愁善感的，而且情緒很容易就宣洩出來，其實你要練習寬心去看待一些事情，特別是在工作上的競爭，生活之中一些溝通其實是你想的太多，因為感觸過多而影響到情緒；在感情部分，有時遇到緣分的來臨一定要鼓起勇氣，記得講話一定要說清楚，在面對朋友聚會時，可能會有一些投資機會，但是還是要明辨，切勿一股腦兒，有時候熱情來了便覺得要大家一起參與，這會有危險的，還是運用自己的專業判斷，假如覺得投資不行，又想賺些錢那就相信專業吧。

雙子座 5.21~6.21

本月份是你的幸運月，遇到很多事情最後都能往好的方向走，基本上在交際場合會是最大的關鍵，你是魅力四射的，魅力四射不是什麼都不做就能讓人看到，而是你是做了某些事，光環都在你身上，你又做得不錯，所以記得正事請專心，也記得要做好人脈整合，它會成為你的一股重要力量，面對生活和工作，一些平常要做的事情要做好排序，然後一樣樣去完成，因此邏輯力一樣要在生活中好好的發揮，說話藝術也要運用，儘管有時候垃圾話免不了，但它都是為了經營關係，記得重要的事情一定要說出，整理一下自己的思緒你會發揮得更好。

巨蟹座 6.22~7.22

巨蟹座生活中有時很悠閒沒有界限，面對工作常常會因為在意人生的高度，因此過分拘泥於一些不需要的形象，巨蟹應該放下這些虛的部分，好好做紮實的你，才能累積真正的實力，基本上這個月份工作上突發狀況非常多，所以請事先做好準備，而在朋友的相處之間，包括工作延伸出去的聚會也是，當不同的意見出現時，請放下爭辯並且體諒對方，這對巨蟹來說其實並不容易做到，因為有時候你以為的關係，並不是真正的關係，記得修正一下，換位思考人家在想什麼，就可以改變你的行為。

獅子座 7.23~8.22

這個月份挫折少不了，但在下半月你會反轉，所以堅持的耐性必須要有，但如何保持熱情才是一件難事，所以常常要提醒自己一件事情，如果中間就斷了，那重新再來一遍還是要保持原先做事情的方式與態度，在跟人相處的時候，有時候不是你想說什麼就能順利地執行的，適時地轉些彎，在言語上委婉溝通絕對是關鍵，在面對別人的時候，有時候結論別下太早，面對事情，有時候需要第二輪、第三輪的思考，它會修正改變你的一些方式，這樣才能造成積極正面的結果。

處女座 8.23~9.22

本月份的心情運勢就是個下雨天，在面對職場上的時候，一定要記得人際紛爭，你應該選擇保持一定的距離，明哲保身先，而在生活中，有時跟朋友相處收起你的毒舌，面對一些話語，你要笑而不語，意思就是，了解但微笑帶過，不需要真的明確去表達什麼；處女座的個性有點喜歡據理力爭，但其實有些時候是真的不必要的，它就可以免除你一些困擾；在金錢的投資面上，偏財你必須相信它，但正財專心去開拓出第二專長的副業更顯重要，是時候開始去跟別人合作了。

天秤座 9.23~10.22

這個月的生活算是蠻悠閒，請保持在一定的步調上，包括你的得失心，要試著知道塞翁失馬焉知非福，失去的你後面還可以得回來，這樣想，一得一失，就能得到蠻好的平衡，如何保持心境上的快樂去對人，讓別人也能感受到你的正能量，這會是一門需要練習的功課，特別在面對常製造困擾給你的家人時更該如此；工作中要克制你自己的衝動，有時候某些事情想做想表達，但不一定遇到好的時機點，先緩一緩你就會等到機會出現，而在事情起了衝突時，事緩則圓，始終是個不變的道理，怎麼做好職場的公關，生活上的旁觀者，會更有利於你。

天蠍座 10.23~11.21

無論單身還是有穩定另一半，你都需要一個體貼的對象在旁邊，特別是在下半年，身上的責任重，你事情的發揮也能很理想，但是會決定於你身旁的人帶給你怎樣的生活氛圍，負面情緒要試著找出方法轉移發洩，練習嗜好絕對是個好方法，如果在嗜好之中，還能經營跟工作賺錢相關的公關那更好；在面對職場的事情時，記得要堅持己見不受左右影響，這件事情有時候有點困難，因為超過了容易變得剛愎自用，但是太禮讓又會讓你原本想做的東西被扭曲，得失之間要拿捏好平衡，就是這個月份的功課。

射手座 11.21~12.21

本月份要提醒一件事：射手常常會覺得自己生活過得很好，運勢似乎並沒有那麼不順，這是因為我們的天性使然，但有些事情你必須要去在意它，你才可以去正視，其實這件事情未必做的很理想，不要太安慰自己，如果你讓一切事情看起來都很光明，但永遠都達不到完美的程度，這並不是一件好事，所以還要讓自己謹慎一點，認真一點看待；工作面上貴人相助，因此常常可以在一些關鍵的時候化險為夷，也因此好好對待身邊一起合作的人十分重要，他們會伸出最重要的那一把手，有時候你會有一些兩者之間拿不定主意，該選這還是選那，急剎轉彎，常常可以出現意外的生機，你一直以來在做的事，突然有其他選擇，你轉個彎也許就見到光明的明天了。

摩羯座 12.22~1.20

本月份生活中是十分多機會的，當陌生人來拜訪你時，千萬別把它拒之門外，也許有一個意外的機會藏在裡面，你要多一點耐性去聆聽對方在說什麼，找上你的通常是好事，而在這個工作上要記得公私分明，有些時候需要更多一點同理心，如果當你的合作夥伴，或是面對上級，他有私事要處理的時候，你給他一點空間，同樣的道理，當你有，你也要明確地告訴對方，各讓一步讓合作能更順利；面對愛情的時候，戀情基本上是非常春風得意的，但也衍伸出另一個問題，荷包就保不住了，面對愛情如果能換來好的心情的時候，多花一點，展現你的大方，有進展又有何妨。

水瓶座 1.21~2.20

本月份爛桃花運超強，但對有些水瓶來說，想要之後卻不好好處理，就會成為一種麻煩，請切記！在工作上，利益衝突是絕對會發生的事情，那如何找出共識去協調，才能讓事情走得更順更圓滿，記得先顧好自己的利益時，也別忘了分一點東西給別人；在生活之中有時候你需要花更多的時間去鑽研時事，多閱讀一點新聞，聰明的你們，需要生活中更多的靈感與養分，除了閱讀之外，看看現在發生什麼，適時地去調整一下自己的做事情的節奏，它會讓你這個月更順利。

雙魚座 2.21~3.20

你們天生具備一種正義感，因為心中的維納斯和邱比特兩隻魚，始終會達成一個新的平衡，所以你會看不慣一切做錯的事情，面對職場上的時候，有時候你先別管任何人做事的對與錯，公平正義都不重要，請先照顧好自己，不然你連自己都搞不定的時候，無論是哪個職場環境對你來說都不具任何的意義，記得這個原則，生活上你容易製造自己的感性困擾，容易杞人憂天，去擔心一些其實還不需要去顧到的事，多想未來是好的，但多因為未來而找了不快樂的情緒，那就是壞的，要練習如何自找快樂，唯有這個部分發揮好的心情，才能讓你做事一切都順遂。

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