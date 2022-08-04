Jessica親自公開保養細節！卸眼妝多一步驟更乾淨、擦乳霜手法很重要

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓裔美籍歌手Jessica近期參加陸綜《乘風破浪的姐姐3》，她同時也經營自己的Youtube頻道分享生活，其中不乏彩妝、保養和香氛內容，出道多年來一直保持著完美膚質是怎麼做到的呢？





Jessica卸妝步驟

1. 手部清潔

大家應該都知道勤洗手的重要，因此在開始清潔臉部的彩妝之前一定要先把雙手洗乾淨，尤其是如果有將隱形眼鏡拿下來的需求，就更不能忽略這個步驟囉！





2. 眼妝先濕敷再卸除

眼周肌膚不僅較薄也較脆弱，如果大力拉扯卸妝不只容易扯掉睫毛，也容易產生細紋，因此一定會先用沾滿卸妝產品的化妝棉濕敷後在輕柔卸除彩妝。不只是眼周，如果是使用化妝水卸除臉部妝容的話，也同樣會先濕敷。





3. 根據妝效挑選卸妝產品

卸妝產品百百種，Jessicaa會根據不同的妝效選擇不同的產品，像是上面提到的卸妝水、溫和的卸妝乳，如果是比較濃的妝感，在用完眼唇卸妝液之後就會選擇卸妝油來清潔臉上的彩妝





Jessica保養步驟

1. 輕拍化妝水

在保養的第一步，Jessica會選用保濕型化妝水直接倒在手上後輕拍上臉，直到吸收，雖然根據不同地區的氣候和膚況會有不同的保養方式，但大抵來說無論膚況或是她常待的環境，都是較乾燥的，因此保濕非常重要。





2. 敷臉

精華液的部分，Jessica會選擇敷上精華液豐厚的面膜來加強滋養肌膚，但同時也強調面膜不能敷太久，根據每個品牌的時間敷上就OK，15-20分鐘是最剛好的。





3. 由下往上塗抹霜類

最後當然要擦上霜類將水分和養分鎖在臉上囉！不過擦眼霜、乳霜的時候可不是隨便塗塗抹抹就好，Jessica非常注重「由下往上」的手法，邊擦邊進行對臉部和頸部的提拉按摩，一點一點的累積都很重要。

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