夏日出遊5款髮型推薦！從長到短超簡單完成　加髮飾更精緻

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天不只是暑假，同時也有七夕情人節，以下推薦從長到短5款適合約會、出遊的髮型，透過一點簡單的小技巧讓造型更精緻！

甜美交叉雙馬尾

只要頭髮夠長，不論是否有瀏海都很適合這個簡單的編髮，乍看之下複雜的編髮，其實只需要幾個步驟就能完成，如果想要有捲度的人有可以先用電棒把頭髮夾出捲度。

▲甜美交叉雙馬尾只需要幾個步驟就能完成（圖／小紅書＠梨渦允允）

1.取半邊頭頂的髮絲先綁一個略鬆的小髮束。

2.從結裡面分兩半，把髮尾由後往前穿過去。

3.從下方取出一些頭髮跟剛剛的髮束交叉繞成髮辮，最後綁起來就完成了。

優雅俏皮低馬尾

如果覺得編髮太麻煩，也可以用低馬尾來搞定！在頭頂加上一些捲度，就能打造層次感更鮮明的低馬尾。非常簡單，只要準備小尺寸的電棒，少量多次的分批把頭上的髮絲都夾捲，在梳開前可以在手上上點造型品，將頭髮往後梳好，最後綁成低馬尾就完成。





夏日辮子包頭



首先將髪束編成基礎的三股辮，到尾端後抓著三束中其中一束，另一隻手把其他頭髮直接往上推，稍微拉鬆後再將剩下的髮尾纏繞進包頭內固定，具有編織感的包頭馬上就完成了。

中短髮簡單編髮



中短髮想做造型怎麼辦？沒有足夠的髮長可以編髮，那就要運用造型感十足的髮夾來完成快速的造型，簡單地抓起兩邊頭頂的髮束，以三股辮的方式往後編，，接著用髮夾固定後再稍微抓鬆一些即可。

短髮髮夾



更簡單的方式是，可以運用一致性的線夾在後腦勺夾出造型。





鮑伯頭小馬尾



無法一次全部綁起來，也建議可以將頭髮分兩層，將下層的頭髮先綁起來之後，以扭轉的方式把頭髮卡著，再將上層較長的髮絲綁成馬尾就可以。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022下半年髮型趨勢：個性復古兼具優雅的Sleek Bun，可隨性也可正式！

● 2022春夏韓星綁髮示範：NOZE辮子馬尾、瑟琪公主感紮髮⋯簡單編髮一看就會