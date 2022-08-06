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《友情旅行》Wooga Family出遊行頭照樣帥　朴敘俊「鞋頭」曬超強AJ1

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

千呼萬喚終於播出的真人實境秀《In The Soop：友情旅行》，由韓國演藝圈出名的Wooga Family代表朴敘俊、崔宇植、朴炯植、Peakboy、BTS V領銜主演，雖然說是主演，但因為五人都是超級好麻吉，所以在錄製節目時，就像是平時相約出去玩，可以直接看見歐巴們私底下的真實面貌。

《In The Soop：友情旅行》目前已經播出三集，因為崔宇植、朴炯植另有拍攝行程，所以旅行首日由朴敘俊帶著Peakboy、BTS V先行出發，接下來Wooga Family合體後會發生什麼爆笑、感人的事？務必準時鎖定短短4集的《In The Soop：友情旅行》。

本篇整理出歐巴們私下出遊的造型穿搭、時尚單品。

朴敘俊

說到韓國藝能界的鞋癡代表，有誰比得過朴敘俊，在《In The Soop：友情旅行》中精挑細選這雙Travis Scott X fragment X Air Jordan One三方聯名球鞋，作為此次旅行的穿搭首選，吸睛的藍白配色，點綴上倒勾的Nike Swoosh圖案，真不枉費歐巴被封為鞋頭的美名，能購入這雙2021年度鞋王。

BTS V

Wooga Family中年紀最小的忙內BTS V，身為Louis Vuitton（路易威登）全球品牌大使BTS的成員之一，從一出場就穿上LV灰色連帽上衣搭配休閒長褲，就連旅行的行囊，都是選擇LV經典款棋盤格行李箱登場。

▲友情旅行 。（圖／翻攝自IG）

▲旅行首日由朴敘俊載著Peakboy、BTS V先行出發（圖／翻攝自推特@IN THE SOOP Official）

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, IN THE SOOP友情旅行, 朴敘俊, 防彈V

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