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秋妝著重下眼影更修飾　彩妝師親授「有邊無形」畫法，加碼專櫃6品牌推薦

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然氣候炎熱，但各大彩妝品牌紛紛已開始為即將到來的秋季做準備。今年秋天「眼妝」仍是一大重點，除了盤點2022的秋妝眼影新品外，更要解析接下來的眼妝趨勢和畫法。

2022秋季眼影重點

1.整體氛圍感

在新品發表會的現場，擁有多年深厚功力的彩妝師王盈喬跟我們分享，秋季眼妝非常適合彩妝新手，原因是本季的眼影不需特意分出眼窩色、深邃色、打亮色，而是更強調眼盤中每個色選協調融合打造出的整體氛圍感。

而想要創造氛圍感，盈喬老師強調「有邊無形」，意思就是眼影的邊界不要有明顯的色塊，而是將想要作為妝容重點的主色疊好後運用乾淨的刷具，沾取眼盤內的淺色輕柔的將邊界掃開，打造上眼影像是散射一樣的暈染效果。

2.著重下眼影

除了上眼影外，盈喬老師也特別提到了眼妝對於臉型的修飾，如果是臉型比較長、或是比例上來說中庭比較長的人，就可以運用下眼影的色彩達到視覺調整的效果。不管是選用深色加強眼尾，或是臥蠶陰影的營造都是很推薦的手法。

今年不少品牌在秋妝主視覺的呈現上也以下眼影為主，盈喬老師分享，許多人可能會對眼盤中的特殊色望之卻步，但其實特殊色非常適合用在下眼影，以扁刷或是精準度較高的海棉棒細細的從後眼尾往前帶，就是簡單又能輕鬆駕馭的訣竅。

以下就來看看今年有哪些眼影新品吧！

SUQQU 2022 Autumn Winter Color Collection

今年7／22上市的SUQQU秋妝，以一首日本古詩秋吹く（秋風吹拂）做為系列的靈感。詩中描述著秋天吹起的風與其他季節不同。如果風有顏色，會是什麼樣的色彩呢？包含著翩翩飛舞的落葉、被染紅的山巒和湛藍的青空，富饒的秋季更是豐收的季節，微風也帶來了果實的芬芳。打造「會動的日系秋色」就是今年SUQQU秋妝的看點。

晶采盈緻眼彩盤

本季的晶采盈緻眼彩盤一共推出三款新色、一款限定色，色系的發想來源及是希望大家能夠感受深秋的時期，放眼群山綻放斑斕光輝的氛圍。以細膩的質感與光燦、具層次的豐富色彩展現鮮麗的秋日美景。

09薫風 KAORIKAZE：柔和陽光感的金色調搭配楓葉般的紅色系，帶來溫暖感的層次色彩；但粉紫色的珠光色澤能增添柔美氣息。

10 彩葉集 IROHAATSUME：光是看著就能讓人聯想到秋日，銀杏般的黃色調搭配粉紅棕色的亮燦珠光，營造出深秋的氛圍。

11 宵紫 YOIYUKARI：鮮麗的紫色調作為單色使用能展現出潮流的時尚感，與灰色疊擦讓整體色調更深邃而沉穩，多彩的珠光則增添性感的氣息。

117 秋愁 AKIUREI （限定色）：閃耀綠色偏光的紅感棕色調上疊擦卡其綠色調，看似特殊卻意外協調、好駕馭，閃亮珠光則飄盪出秋愁氛圍。

RMK Fall Collection 2022 Obscure Temptation

今年RMK秋妝於8／5上市，希望能透過彩妝打造介於女孩和女人之間，那股既純真又性感的曖昧氛圍，因此以酒紅色的對比為主體，打造了一系列的秋裝，呈現出散發著曖昧的誘惑感。

朦朧引力眼影盤

一共有兩款四色眼影盤，透過混合深邃度、色彩的濃淡和質感打造絕妙色彩。總監Yuki在東京的夜晚，看著窗外的東京鐵塔閃耀著點點燈火，兩盤的珠光質感都令人驚喜。介於女人和女孩感間的配色，散發大人系女子的甜美可愛與凜然的堅毅、純潔。

01 Rhapsody Rose：以酒紅色為中心，在性感和可愛之間創造出絕妙平衡，玫瑰色調的4色變化。不拘於順序能自由變化的色彩設計的組合，能於甜美中展現自我的個性美，同時交織出秋天獨有的迷人氛圍。

02 Cool Romance：以栗子色為中心，時髦和甜美同時並存，即使是易於感到平面感的米色調，與右側的暖色調和左側的冷色調共同搭配使用，能輕鬆打造出具層次感、柔和兼具洗練的平衡眼妝。

Three 2022 Autumn Makeup Collection

Three的秋妝系列於8／3登場，今年受到共感力的啟發，以全新的眼眸與雙耳，凝視音樂、聆聽色彩，以音樂為主題，將周圍的音樂旋律幻化為絢麗色彩，作為彩妝的呈現。

魅光幻眸眼采盒

主打能夠恣意搭配的四色眼采盒，新色以受到音樂的背景與故事所啟發的情感，展現出4種顏色、光澤與質感。蘊藏著耀眼珠光與灰調珠光，不管是單獨使用或是色澤的疊擦都能於眼眸譜出美妙協奏曲。

X02 COLOR OF INFINITY（限定）：搶眼的紫藍色搭配星燦質地的粉色珠光、貼膚的米金色和立體感十足的米灰色耀眼珠光，能交織出日常或是洗鍊感十足的眼妝，藍紫色也能用於眼線、下眼影的位置，打造搶眼妝效。

X03 SOUNDS OF SILENCE（限定）：充滿溫柔、優雅感的裸棕配色，就像珍藏於心中最愛的那首歌曲，粉色珠光和大地色的結合是每天都能輕鬆使用、不出錯，也不讓人感到膩的色選。

ADDICTION FALL 2022 Collection BE TIMELESS

今年Addiciton秋妝正以全新登場的四色眼影為靈魂人物，一共11色的四色眼盤，從象徵永恆紀念的璀璨珠寶，經典雋永的高訂華服中擷取靈感，由內到外全新演繹嶄新的魅惑質感雙眸。

癮炫訂製眼采盤

全新的眼彩盤四色包含三種質地質地，Sparkle閃爍光，高服貼的絢爛亮片，創造華麗妝效；Matte霧面，與肌膚相近的色選加上平滑好延展的質地，能替雙眸創造柔霧基底；Pearl珠光，細緻高雅的珠光打造精緻光澤。

一共11色，其中像是模特兒使用的色選永恆愛戀，以日系彩妝著名的洗鍊感為印象，打造以米金、蜂蜜焦糖棕色為主要色系的眼彩盤；千朵玫瑰則從花語「忠誠地愛」擷取靈感，以寶石粉、柔霧玫瑰棕為主色，再以溫暖的肉桂棕色作為收尾，打造優雅甜美的妝效。

Dior 2022秋季限量彩妝 緋紅秋色

Dior全球彩妝創意形象總監Peter Philips今年全新打造秋季限量彩妝緋紅秋色，以優雅的秋紅色選，同時象徵Dior恆久經典的紅色，為女性帶來表達「心境倒影」的無限可能。這一系列靈感源起於紅色，打造從最自然到最精緻的各式秋季妝容，以優雅紅色彰顯女性的美麗。

經典五色眼影 緋紅秋色限量版

彩盤上皆刻印鏡像DIOR LOGO花紋，演繹女人成熟多變的特性。乳霜般的絲滑質地，極致舒適可輕鬆暈染，保濕不卡粉，隨意疊擦更添眼妝奢華氛圍。一共有兩色，以金黃楓紅的秋色為主要色調再加以變化，演繹秋日無限可能。

659 MIRROR澄光金穗：以珠光古銅色為中心，映照出大膽的亮橙色、光澤金黃色、帶金卡其色與極致柔霧棕色，盡現精緻妝容。

889 REFLEXION微醺楓紅：以極致勃根地紅為中心，展現緞光米色、古銅橘色、玫瑰木色與柔霧金棕色，展現迷人雙眸。

PAUL & JOE 2022 Autumn Collection

8／1上市的秋妝以「巴黎市集」為題，就像在秋風拂面的週末早晨踏入巴黎市集來一場尋寶之旅，隨處可見精緻的復古首飾、二手古董明信片和繽紛新鮮的蔬果花卉，本季秋妝系列帶妳尋覓新的發現、找到專屬妳的秋季妝容。

巴黎市集限量眼彩凍

一共六色的限量眼彩凍，以秋季復古暖光配色感受巴黎懷舊氣息，特殊Q彈凝凍眼影科技，將片狀形珍珠粉末融合於多重植物油精華，呈現「濕潤光澤感」的透亮色澤，質地輕盈好延展，使用眼影刷或手指指腹即可輕易上色暈染，單色或多色使用，都能打造深邃立體的眼型，有神不腫泡。

包裝和膏體上精緻雕花的設計，如同在巴黎市集發掘的古董飾品，成為化妝台上寶貝的新收藏。運用秋季濃郁的色調與耀眼的光澤，打造唯美復古秋季眼妝。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 秋妝, 眼影

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