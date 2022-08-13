fb ig video ETtoday search mobile

10款「護色洗髮精」推薦！鎖色、維持染後光澤　專櫃＆開架通通有

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在染後想要讓髮色更持久，許多人會選用護色洗髮精作為平時的清潔，以下就統整開架、專櫃10款護色效果洗髮精。

專櫃護色洗髮精

AVEDA 護色穎采洗髮精

今年8月即將全新升級上市的護色穎采系列，以高達94%天然萃取成分牢牢鎖住髮色，維持色彩飽滿長，並提升秀髮光澤度。洗髮精中無添加矽靈及界面活性劑，透過絕佳比例的植物性潔淨活性因子，有潔淨力同時不會破壞髮色，玉米萃取成分則有如磁鐵一般，在洗髮過程中有效減少髮色流失。此外，護色穎采洗髮精更聰明地利用正負電荷相吸原理，遇水瞬間會在髮絲外表形成透明防護層牢牢鎖住髮色，避免水分滲透毛麟片帶走髮色。

ZENZNO.04 甜橙豐盈護色洗髮乳

來自丹麥的有機專業髮品品牌ZENZ有多款洗護系列，針對染後護色的甜橙豐盈護色洗髮乳帶著淡淡橙花與花香，有機佛手柑精油與酪梨油優異的淨化平衡特性與抗氧化屏障，提供漂染後需要深層補水，強化滋養的髮質，可以維持染後髮色。

Uka 密集護色洗髮露

來自日本的uka今年在瓶身上大更新，這款密集護色洗髮露含有91%天然成分萃取，檸檬酸能加速頭皮與頭髮回復到健康pH值，聚麩胺酸及摩洛哥堅果油能修護毛鱗片並保護染後亮麗髮色，甜美香氣來自香草與玫瑰，不僅能潔淨髮絲與頭皮，更是染後一周穩定頭皮的最佳選擇。

巴黎卡詩 恆彩重生髮浴

於今年3月上市的恆采重生系列主打能滋潤保濕、抗毛躁並強韌染後秀髮，調整髮質到最佳狀態，讓髮色自然持久不褪色。運用「有機酸養髮科技」，替染後毛鱗片外打造「極潤防護網」，由內而外修護、重建、防禦染後髮，達到修護滋潤、抗躁、強韌的效果，並修護髮質使染後髮色持久度提升。髮浴針對粗硬髮、細軟髮分別有滋潤型及保濕型可以挑選。

Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色髮浴

萊法耶經典的護色髮浴，以弱酸性配方與修護鎖色成分金縷梅萃取精華，使髮色持久保鮮，持續綻放光采；成分中也富含胺基酸的天然豆粕萃取，幫助修護染後髮絲，強化髮絲防禦力，免於外在環境傷害，增長髮色保鮮期，無硫酸鹽、無矽靈溫和洗淨配方，秀髮輕盈無負擔。

開架護色洗髮精

艾瑪絲 5α捷利爾護色頭皮淨化液

延續明星商品5α捷利爾頭皮淨化液的液態洗髮精質地，不須加水即可輕柔起泡；保有當家成份甘草次酸複合物，能提升頭皮防護力，並添加能夠軟化油質、暢通毛孔的植萃檸檬酸和甘醇酸，同時還有清新的薄荷，在洗後帶給頭皮沁涼的舒暢感；經由茶葉萃取的綠茶多酚，強化染髮色素粒子附著、延緩髮色流失，無添加人工皂鹼且不含矽靈、親膚弱酸性幫助毛鱗片閉合，也能讓髮絲柔軟並減緩掉色。

Elastine 伊絲婷 夢幻花語 奢華香水洗髮精（亮澤護色）

2022針對台灣氣候研發出輕透系列推出四款全新洗髮精，全系列都添加了帶有保濕效果的積雪草，並添加茶樹、尤加利葉帶來深層清潔的效果。其中護色的夢幻花語帶有浪漫酸甜香氣，添加植物精萃精油，於髮絲表面形成保護膜，抵抗外在傷害，同時給予染後易乾燥的髮絲營養潤澤，延緩染後褪色情形及染髮造成的毛躁受損。

阿葵亞瞬耀護色洗髮精

在開架的護色系列中擁有不錯的評價，洗髮精有控油和保濕兩款可供選擇，成分中添加雙重氨基酸、水潤髮芯成分，能替髮絲修護補水；水耀恆潤護色精華則修護並減緩髮色脫落流失；控油款則額外添加沁涼瞬吸油脂配方，讓洗後頭皮髮絲沁涼爽淨。

AMMA GARDEN艾瑪花園 洋甘菊護色洗髮精

結合洋甘菊、蜜柑、西洋杉、羅勒與香茅等草本植物調配而成蘊含天然精油，能直達頭皮並溫和清潔頭皮，提供染後髮色防護；添加天然頭髮護色複合物（AC-Colorplex）可同時防護頭髮不褪色又能加倍強韌健康頭髮，添加組織氨基酸及維他命B5，也能減少頭髮斷裂問題。溫和潔淨秀髮之餘，也防止頭髮褪色鎖住亮麗髮色。

台塑生醫 Dr's Formula 恆采固色洗髮精

有清爽空氣感和波光水潤感，分別適合油性頭皮和中乾性頭皮，以天然椰子油脂肪酸作為界面活性劑，溫和洗淨頭皮秀髮；並有氨基酸結構的護色螯合因子，能夠封鎖髮絲空隙減少髮色流失。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《換乘戀愛2》女成員全是飄逸長髮！芝妍個性活力捲髮、知秀＆娜妍浪漫大波浪，你PICK哪一款？

2022下半年髮型趨勢：俐落齊短髮、及肩層次、鎖骨Hush cut⋯看李孝利、Aespa示範

夏日約會出遊超簡單5款髮型推薦！短、中、長髮編髮、髮飾讓造型超吸睛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 護色, 洗髮精, 洗髮, 護色洗髮精

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛

潤娥靠「4321運動法」維持萬年不胖！營養師：搭配4食物更有效

潤娥靠「4321運動法」維持萬年不胖！營養師：搭配4食物更有效

日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

若具有6種特質　代表你的人生已比別人成功一半 戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想 「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情 王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完 日本推「肥肚泡麵杯蓋」太受歡迎！　肥肉殘酷溢出阻止你狂吃 選一種最喜歡的動物　測試最適合你的舒壓方式 VANS顛覆經典5大鞋款「格局大開」　KOL搶著穿上搭出個人風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面