10款「護色洗髮精」推薦！鎖色、維持染後光澤　專櫃＆開架通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在染後想要讓髮色更持久，許多人會選用護色洗髮精作為平時的清潔，以下就統整開架、專櫃10款護色效果洗髮精。

專櫃護色洗髮精

AVEDA 護色穎采洗髮精

今年8月即將全新升級上市的護色穎采系列，以高達94%天然萃取成分牢牢鎖住髮色，維持色彩飽滿長，並提升秀髮光澤度。洗髮精中無添加矽靈及界面活性劑，透過絕佳比例的植物性潔淨活性因子，有潔淨力同時不會破壞髮色，玉米萃取成分則有如磁鐵一般，在洗髮過程中有效減少髮色流失。此外，護色穎采洗髮精更聰明地利用正負電荷相吸原理，遇水瞬間會在髮絲外表形成透明防護層牢牢鎖住髮色，避免水分滲透毛麟片帶走髮色。

ZENZNO.04 甜橙豐盈護色洗髮乳

來自丹麥的有機專業髮品品牌ZENZ有多款洗護系列，針對染後護色的甜橙豐盈護色洗髮乳帶著淡淡橙花與花香，有機佛手柑精油與酪梨油優異的淨化平衡特性與抗氧化屏障，提供漂染後需要深層補水，強化滋養的髮質，可以維持染後髮色。

Uka 密集護色洗髮露

來自日本的uka今年在瓶身上大更新，這款密集護色洗髮露含有91%天然成分萃取，檸檬酸能加速頭皮與頭髮回復到健康pH值，聚麩胺酸及摩洛哥堅果油能修護毛鱗片並保護染後亮麗髮色，甜美香氣來自香草與玫瑰，不僅能潔淨髮絲與頭皮，更是染後一周穩定頭皮的最佳選擇。

巴黎卡詩 恆彩重生髮浴

於今年3月上市的恆采重生系列主打能滋潤保濕、抗毛躁並強韌染後秀髮，調整髮質到最佳狀態，讓髮色自然持久不褪色。運用「有機酸養髮科技」，替染後毛鱗片外打造「極潤防護網」，由內而外修護、重建、防禦染後髮，達到修護滋潤、抗躁、強韌的效果，並修護髮質使染後髮色持久度提升。髮浴針對粗硬髮、細軟髮分別有滋潤型及保濕型可以挑選。

Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色髮浴

萊法耶經典的護色髮浴，以弱酸性配方與修護鎖色成分金縷梅萃取精華，使髮色持久保鮮，持續綻放光采；成分中也富含胺基酸的天然豆粕萃取，幫助修護染後髮絲，強化髮絲防禦力，免於外在環境傷害，增長髮色保鮮期，無硫酸鹽、無矽靈溫和洗淨配方，秀髮輕盈無負擔。

開架護色洗髮精

艾瑪絲 5α捷利爾護色頭皮淨化液

延續明星商品5α捷利爾頭皮淨化液的液態洗髮精質地，不須加水即可輕柔起泡；保有當家成份甘草次酸複合物，能提升頭皮防護力，並添加能夠軟化油質、暢通毛孔的植萃檸檬酸和甘醇酸，同時還有清新的薄荷，在洗後帶給頭皮沁涼的舒暢感；經由茶葉萃取的綠茶多酚，強化染髮色素粒子附著、延緩髮色流失，無添加人工皂鹼且不含矽靈、親膚弱酸性幫助毛鱗片閉合，也能讓髮絲柔軟並減緩掉色。

Elastine 伊絲婷 夢幻花語 奢華香水洗髮精（亮澤護色）

2022針對台灣氣候研發出輕透系列推出四款全新洗髮精，全系列都添加了帶有保濕效果的積雪草，並添加茶樹、尤加利葉帶來深層清潔的效果。其中護色的夢幻花語帶有浪漫酸甜香氣，添加植物精萃精油，於髮絲表面形成保護膜，抵抗外在傷害，同時給予染後易乾燥的髮絲營養潤澤，延緩染後褪色情形及染髮造成的毛躁受損。

阿葵亞瞬耀護色洗髮精

在開架的護色系列中擁有不錯的評價，洗髮精有控油和保濕兩款可供選擇，成分中添加雙重氨基酸、水潤髮芯成分，能替髮絲修護補水；水耀恆潤護色精華則修護並減緩髮色脫落流失；控油款則額外添加沁涼瞬吸油脂配方，讓洗後頭皮髮絲沁涼爽淨。

AMMA GARDEN艾瑪花園 洋甘菊護色洗髮精

結合洋甘菊、蜜柑、西洋杉、羅勒與香茅等草本植物調配而成蘊含天然精油，能直達頭皮並溫和清潔頭皮，提供染後髮色防護；添加天然頭髮護色複合物（AC-Colorplex）可同時防護頭髮不褪色又能加倍強韌健康頭髮，添加組織氨基酸及維他命B5，也能減少頭髮斷裂問題。溫和潔淨秀髮之餘，也防止頭髮褪色鎖住亮麗髮色。

台塑生醫 Dr's Formula 恆采固色洗髮精

有清爽空氣感和波光水潤感，分別適合油性頭皮和中乾性頭皮，以天然椰子油脂肪酸作為界面活性劑，溫和洗淨頭皮秀髮；並有氨基酸結構的護色螯合因子，能夠封鎖髮絲空隙減少髮色流失。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《換乘戀愛2》女成員全是飄逸長髮！芝妍個性活力捲髮、知秀＆娜妍浪漫大波浪，你PICK哪一款？

● 2022下半年髮型趨勢：俐落齊短髮、及肩層次、鎖骨Hush cut⋯看李孝利、Aespa示範

● 夏日約會出遊超簡單5款髮型推薦！短、中、長髮編髮、髮飾讓造型超吸睛