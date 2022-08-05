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《禹英禑》河允景罕見露小蠻腰　私服就像「春日暖陽」般超討喜

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在韓劇《非常律師禹英禑》演出女配角崔秀妍的河允景，與禹英禑同為汪洋律師事務所的新進律師，除了和禹英禑是大學同學，也是她在職場中的友好同事，不論是職場上的惡性競爭、情感上的模糊地帶，崔秀妍就像是春日暖陽般，教導禹英禑解決之道。

也就是這樣討喜的人設，讓飾演崔秀妍的河允景受到不小關注，人氣隨之爆漲，1992年出生的河允景，2015年以舞台劇演員出道，陸續接演《推理女王2》、《機智醫生生活》、《前輩，那支口紅不要塗》…等戲劇作品，終於在《非常律師禹英禑》展露頭角，與李善均、金憓秀同屬一個經紀公司。

《非常律師禹英禑》河允景私下樣貌

知性風

《非常律師禹英禑》中是知性、俐落、幹勁十足的崔秀妍，私底下又是什麼樣子呢？其實跟在劇中相差不遠，雖然說河允景不常穿套裝外出，不過像是襯衫、西裝外套…都是她私服常見的單品。

性感腰姬

出席活動走紅毯時，崔秀妍難得穿上黑色平口上與西裝套裝，露出性感、迷人的小蠻腰，展現出平時少見的一面。

清純系大學生

曾經崔秀妍也留過黑色長直髮、麻花辮子頭，青澀又清純的模樣，像極了認真向學的大學生。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 非常律師禹英禑, 河允景

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