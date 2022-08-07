朴敏英私服「襯衫」出鏡率超高！3套搭配氣質、減齡穿成小姊姊

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最早從《金秘書為何那樣》、《她的私生活》一路到2022年初的《氣象廳的人們》，朴敏英多次以OL身份出演，關於她如何打點職場穿搭細節，可見《朴敏英職場穿搭飾品選擇》與《朴敏英上班族穿搭》介紹。

而說到職場穿搭，大家第一個會去採購的應該就是襯衫吧？除了劇中OL造型，朴敏英私服穿搭裡襯衫的出鏡率也是頗高！

朴敏英的襯衫穿搭示範

Oversized男友襯衫

一件版型偏寬、長度蓋過臀部，有著滿滿的撩人看頭，像是慵懶的落肩長袖、下半身失蹤露出性感大長腿⋯⋯。朴敏英裡面簡單地搭配黑色、牛仔短褲，也可以用這兩年很流行的單車褲更替。

由於男友襯衫的剪裁偏寬鬆，慵懶與頹廢只有一線之隔，要型塑出如朴敏英的性感和視覺上大長腿的一大秘訣——可以繫上寬版皮帶或是腰鍊、抓出腰腿比例，加上一雙及膝長靴，夏日發電機就是你！





棒球帽搭配

現在高溫出門懶得整理頭髮，隨手抓一頂棒球帽就可以遮住夏日油頭困擾。棒球帽的休閒運動氣質與襯衫組合，朴敏英再疊加上針織毛衣、大學T，穿出減齡的學生氣質。

婉約小姊姊細節

版型硬體的排扣襯衫不免有些嚴肅感，而朴敏英的襯衫收藏裡另有其他較為氣質的設計樣式，例如荷葉滾邊領口、蝴蝶結綁帶點綴等，用以上元素柔和掉襯衫的專業距離感，歐膩的小姊姊婉約挑選技巧學起來！

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