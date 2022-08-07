fb ig video ETtoday search mobile

朴敏英私服「襯衫」出鏡率超高！3套搭配氣質、減齡穿成小姊姊

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

最早從《金秘書為何那樣》、《她的私生活》一路到2022年初的《氣象廳的人們》，朴敏英多次以OL身份出演，關於她如何打點職場穿搭細節，可見《朴敏英職場穿搭飾品選擇》與《朴敏英上班族穿搭》介紹。

而說到職場穿搭，大家第一個會去採購的應該就是襯衫吧？除了劇中OL造型，朴敏英私服穿搭裡襯衫的出鏡率也是頗高！

朴敏英的襯衫穿搭示範

Oversized男友襯衫

一件版型偏寬、長度蓋過臀部，有著滿滿的撩人看頭，像是慵懶的落肩長袖、下半身失蹤露出性感大長腿⋯⋯。朴敏英裡面簡單地搭配黑色、牛仔短褲，也可以用這兩年很流行的單車褲更替。

由於男友襯衫的剪裁偏寬鬆，慵懶與頹廢只有一線之隔，要型塑出如朴敏英的性感和視覺上大長腿的一大秘訣——可以繫上寬版皮帶或是腰鍊、抓出腰腿比例，加上一雙及膝長靴，夏日發電機就是你！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

棒球帽搭配

現在高溫出門懶得整理頭髮，隨手抓一頂棒球帽就可以遮住夏日油頭困擾。棒球帽的休閒運動氣質與襯衫組合，朴敏英再疊加上針織毛衣、大學T，穿出減齡的學生氣質。

婉約小姊姊細節

版型硬體的排扣襯衫不免有些嚴肅感，而朴敏英的襯衫收藏裡另有其他較為氣質的設計樣式，例如荷葉滾邊領口、蝴蝶結綁帶點綴等，用以上元素柔和掉襯衫的專業距離感，歐膩的小姊姊婉約挑選技巧學起來！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022秋冬萬元左右包包推薦：Marc Jacob全新水桶包、Polo Ralph Lauren復古可頌包

2022秋冬精品包報到：CELINE硬箱包、巴黎世家Crush包、BV經典編織包回歸

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 襯衫, 朴敏英

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

你和誰可以過出幸福的生活？超準心測解答出你需要的另一半

你和誰可以過出幸福的生活？超準心測解答出你需要的另一半

營養師：3種「排毒食物」多吃，改善便祕、痘痘，就連氣色都變好 孫芸芸遊艇曬S形火辣曲線　海島度假背6萬洞洞包 立秋來了！營養師：留意秋燥4件事，愛玉蜂蜜吃起來 全新修護黑科技！嬌蘭「皇家蜂王乳雙導精華」重磅升級「使用一個月」找回新生肌 感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子 日網戀愛占卜：選一張「煙火圖」　測出「你在愛情中最重視什麼？」 孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面