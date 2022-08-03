裴洛西穿白色西裝代表「無聲力量」　賀錦麗2年前勝選也穿過

▲美國眾議院議長裴洛西昨晚（2日）穿著粉色西裝抵台。（圖／外交部）

記者鮑璿安／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚（2日）抵台，她除了有鮮明的政治風格，穿衣態度也很有「顏色哲學」，今早以「藍白配」拜會總統蔡英文，其實是女性政治人物的常見色。2020年美國首位女性副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表勝選演說時也選用一身白色系，代表了過往婦女爭取投票權的顏色，也是種無聲的力量。

▲裴洛西今（3日）上午拜會總統蔡英文，選擇高辨識度的白色西裝。（圖／總統府提供）

82歲裴洛西昨晚身穿粉色西裝抵台，今（3日）換上「白藍配」拜會總統蔡英文，符合她一貫的優雅態度，不失個人魅力。白色看似低調其實很有深意，在此次場合恰好彰顯了胸上的土耳其藍「特種大綬卿雲勳章」，可見裴洛西的深思熟慮。

▲賀錦麗於2020年發表當選演說時的穿搭 。（圖／路透社）

這也讓人聯想到美國首位女性副總統賀錦麗在2020年發表勝選演說時，就選擇了白色西裝，同樣希拉蕊也曾掀起過白衣風潮，象徵自由與平等。一切回溯到美國政壇重要的「女性參政權」（Women's suffrage），於19世紀末至20世紀初期間在各州逐步實現，因1920年通過美國憲法第十九條修正案而達到最高潮，時隔百年後，白色對於女性政治人物就有非凡意義，任何關於女性參政權的活動，女性就會身著白色走上街頭爭取平等。

▲裴洛西多次穿上Max Mara FIRE COAT。（圖／品牌提供）

值得一提的是，裴洛西也很懂得「舊衣重穿」，她曾在2013年首度穿著Max Mara FIRE COAT參加美國總統就職典禮，並於2018年在白宮舉行的歷史性會議上再次穿上。FIRE COAT誕生自2012秋冬系列，不同於一般大衣，以漏斗領圍裹式為主打設計，女性化且肩部和袖子特殊剪裁使整體顯得挺拔立體，即便質料柔軟，肩線處也能呈現出立體感，襯托出女性政治家的出彩風範。