太巧！珍妮佛勞倫斯與路人同框撞衫　笑翻網友：路人沒有輸！

記者王則絲／外電報導

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）日前在紐約街頭被捕捉到與朋友們相約，街拍照中珍妮佛輕便休閒又保持時髦的穿搭獲得粉絲們讚賞，沒想到更精彩的是，鏡頭還意外拍到珍妮佛與路人撞衫了！這名路人看到自己與大明星巧遇並撞衫看起來相當驚喜，兩人同框的畫面既可愛又搞笑，在網路上造成流傳。

▲珍妮佛勞倫斯碰巧與路人撞衫了。（圖／翻攝自推特）



珍妮佛勞倫斯在今年稍早生下了一個孩子，而後保持低調，並沒有特別公布寶寶性別，現在身材已恢復得差不多，看來十分勻稱健康。最近珍妮佛經常被捕捉出現在街頭，以卓越的私服穿搭吸引粉絲們的目光，數日以來頻頻登上版面。

上月31日時，珍妮佛勞倫斯穿著日本設計師品牌6397的米色細肩帶平口麻料洋裝，腳踩她喜歡的THE ROW涼鞋，並背著小眾品牌Trademark的皮革手袋，與朋友走在紐約街頭，然而一位路人經過時，發現竟與眼前巧遇的大明星撞衫了，且這位路人的搭配也很有品味，厚實的木底鞋扣緊潮流，身上的Bottega Veneta手袋色系搭得剛剛好，兩人同框的畫面被捕捉下來，讓網友們笑翻了：「太猛了」、「我都在看路人的包」、「路人的氣質品味也很好」、「路人好可愛」、「路人沒有輸！」

▲珍妮佛勞倫斯不只一次穿上這件洋裝。（圖／達志影像）



其實這不是珍妮佛勞倫斯第一次穿上這件洋裝，上月29日時，她也穿著同套裝扮現身紐約街頭，只不過這天她搭配的是DIOR的格紋漁夫帽與馬鞍包。

►潤娥浮誇「黑刺頭冠」霸氣外露 俞利「高衩Body suit」奪全團最性感

►孫芸芸化身小迷妹與「性感巨星」合照！深V禮服洩氣場完全沒輸