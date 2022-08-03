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大古鐵器推「雙雙鍋」成露營神器　募資開賣20分鐘收200萬訂單

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▲組合式居家商品受歡迎。（圖／大古鐵器、Pinkoi提供）

▲組合式居家商品，在募資平台受歡迎，圖為大古鐵器「雙雙鍋」。（圖／大古鐵器、Pinkoi提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣鑄鐵鍋品牌「大古鐵器」近期推出兩鍋一體設計的「雙雙鍋」，採用組合式元素，讓鍋蓋能變成平底鍋使用，再搭配可拆式把手，能夠從鍋耳嵌入提起鍋具，無論是從加熱營火中取鍋或放入烤箱都很方便，日前於嘖嘖開團募資20分鐘就接下200萬元訂單，現更以突破800萬元，預計募資計畫將在8／5凌晨結束。

主打「是湯鍋也是平底鍋」的無塗層鑄鐵雙雙鍋，設計包括上層、下層鍋，組合在一起可當作湯鍋使用；分開後可將上層鍋蓋變成炒菜鍋，較深的下鍋身，也可以當深炒鍋使用，因材質為鑄鐵，使用時不挑鍋鏟與刷具，烹調完畢也能馬上用冷水沖洗，號稱可大幅減少換鍋、洗鍋的時間。

▲組合式居家商品受歡迎。（圖／大古鐵器、Pinkoi提供）

此外，搭配拆卸式把手，讓鍋具收納時不再受限於鍋子的把手長度，烹飪時也不用擔心把手導熱會燙手，全鍋身可直接放入烤箱，取出鍋子僅需將把手隨手卡上鍋耳，即可取出熱騰騰的料理，適用於各種爐具包括IH爐、瓦斯爐、水波爐、電陶爐都可以，或直接放上炭火加熱。

雙雙鍋直徑為22公分，總重量為4.1公斤，目前嘖嘖募資價為7,880元，未來上市定價為9,100元，募資計畫預計在8／5凌晨2點結束。

▲組合式居家商品受歡迎。（圖／大古鐵器、Pinkoi提供）

設計購物網站Pinkoi在8月上線全新平台SaaS服務「Pinkoi群眾募資」，首發主打「墨墨頭」品牌設計的「一秒拆卸變大小兩包 ! 史上最美防潑水機能小背包 !」也在線上後8分鐘達標，並且1.5小時募資達成率突破200%，看來最近組合式的設計商品很受歡迎。

▲組合式居家商品受歡迎。（圖／大古鐵器、Pinkoi提供）

該款背包可拆卸變大小兩包，主打拆卸方式簡單好上手，材質選用防潑水斜紋布，搭配柔軟霧色系，外觀溫潤優雅，包包內外前後左右側，多達十種大小收納袋。後背加厚結合防盜收納，使背部舒適不增加額外負擔，且背帶有高達六種背法與扣法，可後背、交叉背、混背、側背、斜背、手提，背帶調節長度後，可依寬肩窄肩、高矮胖瘦等不同身型比例調整使用，售價1,780元起。

▲組合式居家商品受歡迎。（圖／大古鐵器、Pinkoi提供）▲組合式居家商品受歡迎。（圖／大古鐵器、Pinkoi提供）

關鍵字：

大古鐵器, 雙雙鍋, Pinkoi, 墨墨頭

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