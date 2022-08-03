fb ig video ETtoday search mobile

「眼部引發飢餓感」9成人都破功　3種作法幫你抵禦食物侵略

>

▲吃飯,用餐,飲食。（圖／免費圖庫pexels）

▲在很多情況下，肚子餓只是嘴饞。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

編輯／借借

其實超過一半的肚子餓，都是心理上的、而非生理上，嘴饞比一般食物攝取的需求還要更難控制，而最直接接收外部訊息的，就是我們的眼睛，「眼飢餓」的名詞在數年前就誕生，研究發現，人通常是根據眼睛得到的回饋，來決定自己吃的份量，尤其在社群網站美食照如此充斥的情況下，有3種作法可以讓你少吃一點。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

從購物或點菜就止損
每個人一定會對某些特定食物無法抗拒，舉例若是Ａ看到士力架巧克力一定要買，在Ａ經過超商貨架時，就不要把注意放在巧克力的區塊，快速的往前移動，不會接觸就不會有傷害。說真的，只要在購物時忍3秒鐘不放入籃內，回家就省去要不要吃、跟吃完後產生的罪惡感掙扎，相對單純很多。點菜也是一樣，專注在自己的盤上，不要再看別桌點了什麼。

▲▼超市、乳製品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

減少觸發
很多人喜歡使用食物的小吊飾，有些真的相當可愛，但若有任何一次你看到自己蛋糕項鍊後，自己會想去買甜食吃，建議還是少帶為妙，還有一些擬真食物模型做成的手機殼（甚至是有立體煎餃的），確實這樣的設計相當矚目而且很有趣，但容易讓使用者觸發「眼飢餓」也是真的，請別天真的以為，「看著它」就能滿足被激發的食慾。

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pexels）

尺寸魔力
很多人都覺得日本人的便當怎麼這麼小？這夠吃嗎？事實上若去試一試，有很高的機率你會發現，可能滿足不了飽肚，但其實不會讓你餓，意思是使用越大的容器，身體會吃得更多，這是用眼睛來產生飽足感的方法，用小一點的餐盤讓食物份量看起來充足，持續這麼做一段時間，無形中會減少很多熱量。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻 張鈞甯氣質超絕！包緊緊仍碾壓紅毯　關曉彤108公分長腿搶焦點 潤娥浮誇「黑刺頭冠」霸氣外露　俞利「高衩Body suit」奪全團最性感 楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好 擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 長痛不如短痛！既然都決定要分手，「4件事」千萬不要做 饗饗新北首店12月開幕　新北市最新5家熱門餐廳大點名！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面