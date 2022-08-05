怪奇比莉、Somi都穿上身！「少女」不再受限　這些品牌教妳做回自己

實習記者蔡孟廷／綜合報導

現在的世界逐漸走向多元，不論是明星還是時尚圈，在搭配、設計上都更加擁抱陰柔氣質和女性元素。也因為如此，越來越多明星開始嘗試讓大家看到她們少女的一面，或許螢幕形象是一件事，但私底下的她們呢？她們以自己為例開始去挑戰大家對她們的既定印象。在時尚圈也有越來越多少女品牌以設計跟秀場來告訴大眾，少女不是年齡而是一種狀態。

大家印象中的怪奇比莉（Billie Eilish）在舞台上總是穿著黑色、螢光色等等比較酷帥的顏色，然而去年在《週六夜現場》（Saturday Night Live）上台時卻穿著一襲Simone Rocha的洋裝，浪漫到極致的蕾絲與薄紗，甚至更帶著一份童裝的童趣和幼態，和以往在台上或是報章雜誌拍到的她相差甚遠，讓人跌破眼鏡。但採訪時她表示：「你難道只希望被定義在16歲時的模樣嗎？」

▲Billie Eilish一改過去酷帥的穿搭，在衣著上有越來越多元的嘗試。（圖／翻攝自IG@Simone Rocha）

Simone Rocha多次在採訪中表示，「我的目標是創造一種現代女性形象與氣質。」她利用充滿少女感的珍珠、刺繡創造出一個專屬於少女情懷的空間，讓無數人沉醉於她所塑造的世界。在2022年秋冬的秀場上，以愛爾蘭的童話《李爾王的孩子們》為題，將她擅長的元素融入秀場之中，更選了數位男模特兒，似男非女的他們，打破性別的藩籬，讓「少女」不受性別約束。

▲中性男模為Simone Rocha獨特的暗黑少女風增添一絲似男非女的韻味，更表現出少女感不該受限於性別（圖／翻攝自Simone Rocha官網）

在《Produce 101》大放異彩，最後奪得第一名的韓國偶像Somi，除了平時甜美的風格以外，近期在穿搭中選擇了來自哥本哈根的少女品牌Cecilie Bahnsen。Somi甜美的五官配上Cecilie Bahnsen自帶的距離感，創造一種迥異而和諧的獨特氛圍，大家也好像看到她的其他樣貌，就像她在採訪中提到自己已經不再是當年那個覺得一切都是理所當然、嬌縱任性的小公主。

▲Somi可愛的風格與Cecilie Bahnsen自帶的清冷感碰撞出獨特的少女情懷（圖／翻攝自IG@Jeon Somi）

2022年秋冬則是Cecilie Bahnsen首次到巴黎時裝周走秀，在秀上以托芙狄特萊夫森（Tove Ditlevsen）的詩《夜走》（Night Wandering）為題和開場，Cecilie Bahnsen表示即使脫離了丹麥哥本哈根她還是想與她的家鄉為伴。秀場除了她擅長粉嫩少女色系之外，這次更多了數套高飽和度設計，卻也依然維持著北歐少女的溫和自適，就像《夜走》詩中的節錄：這一切都是美麗的／所有灰暗的痛苦／都被天堂的溫暖淚水沖洗潔淨。

▲即便使用正紅、克萊茵藍的色彩也不顯得設計過於炫目，反而仍然以鮮亮的色彩表現《夜走》一詩中的意象（圖／翻攝自IG@Cecilie Bahnsen）

性感女星朱莉亞福克斯（Julia Fox）在2022秋冬高訂周走上了巴黎小眾品牌Patou的首場實體秀為其壓軸，身上緊身的鏤空洋裝讓她的好身材一覽無遺，洋裝上黃藍交織而成的新藝術主義圖騰更是一大亮點。雖然Patou看似是個新品牌，但其實早於1914年就創立，當年和香奈兒（Chanel）、浪凡（Lanvin）齊名。但品牌創始人過世後，一路沉寂至2018年被LVMH集團收購後，才賦予全新的生命，成為巴黎女孩們的新寵兒。

▲Julia Fox為Patou首場實體秀走秀壓軸，Patou的法式優雅在Julia Fox的身上展現得淋漓盡致（圖／翻攝自IG@Julia Fox、@Patou）

2022年秋冬巴黎高訂周最精采的莫過於Patou的首場實體秀，這個品牌在經歷了數十年的蟄伏後，現在的品牌總監Guillaume Henry以優雅的剪裁，重新讓這個品牌回到了大眾的視野。本場秀上精湛的剪裁，讓女性的身型展現到了極致，除了緊身的洋裝以外還有寬鬆的上衣與外套，形成一幅兼容並蓄的巴黎美景，在採訪中他也提到本次秀場的主題是靈感繆斯，他爬梳了過往世界那些影響世界的女人們並以此為靈感創造了這一季。

▲Patou品牌重生後的第一場實體秀，設計師以精湛的剪裁工藝定義巴黎的性感與優雅（圖／翻攝自IG@Patou）

這些品牌總是被大家形容少女心噴發，但每一場秀當中，都用自己的語言去定義何謂「少女」。這些品牌並沒有被「少女」所困住，而是將其做為成長的養分，一次次探索，讓大家看到少女的不同樣貌。

▲Simone Rocha在平時的穿搭中仍會使用珍珠、蝴蝶結等少女感元素的疊加，讓少女與成熟女人的魅力並存（圖／翻攝自IG@Simone MingMing）

人活在世界上本來就會經歷無數的改變，品牌也是如此，這些品牌的主理人都帶著女性主義的眼光去進行設計，同時也透過一套套設計、一場場秀鼓勵大家去珍視自己，而不是被世界所框限，勇敢為鍾愛的事堅持下去。

▲除了設計師的身分外，Cecilie Bahnsen也是一位母親，讓大家看到身份不應該侷限你對衣著的選擇（圖／翻攝自IG@Cecilie Bahnsen）

即使在當今的社會裡，每個人還是要求在不同的年齡要活出該有的樣子，小時候如果太活潑就會被身邊的大人說：「女孩子應該要秀氣一點。」穿著打扮亦如是，超過三十歲還穿著紗裙、小洋裝，可能就會被說不得體。一條條的規矩在成長過程中畫出長大後的形狀，但隨著年紀漸長，社會對每個人的約束力越來越弱，或許是時候慢慢打破這些規矩，活成自己真正喜歡的樣子。

▲Patou新任的創意總監Guillaume Henry以自身對時尚的見解，為女孩們建構法式美學衣櫥，同時在日常穿搭中也能看見他對少女心和可愛的追求（圖／翻攝自IG@Guillaume Henry）

「少女」不受限於年齡、更不受限於性別，而是一種狀態。這些「少女」品牌告訴這個世界，從現在起，為自己而活，擁抱回憶裡那個無所畏懼的自己，那個連髮絲都閃閃發亮的自己。