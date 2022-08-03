布萊德彼特「綠西裝配球鞋」走紅毯帥翻！　外媒讚：打破一切規則

▲好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt） 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

58歲好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）1日出席動作新片《子彈列車》（Bullet Train）首映紅毯，他身穿紐約設計師 Haans Nicholas Mott所打造的鮮艷造型，被外媒形容是「打破了所有規則」，放棄了標準西裝、燕尾服，反而穿上GUCCI運動鞋展現極致魅力。

▲布萊德彼特玩轉色系搭配，腳踩adidas x Gucci Gazelle運動鞋走紅毯 。（圖／路透）

布萊德彼特近期高衣Q造型連發，此次以亮綠色亞麻西裝走上紅毯，大方玩轉色系吸睛，內搭藍綠色 polo 衫內外形成極佳對比，襯托出幹練身材。此外，布萊德彼特捨棄了正式場合該有的皮鞋，反而穿著adidas x Gucci Gazelle運動鞋，將織帶與三間條紋並列，遇上三葉草標誌，巧妙的是，鞋款的黃色系與褲裝縫線完美結合，活潑間看得出用心。

▲布萊德彼特上回穿裙子引發熱議 。（圖／路透）

其實上回布萊德彼特造型就充滿實驗性，為了應付炎熱天氣，他破天荒穿上Haans Nicholas Mott 的亞麻裙子，搭配長筒靴以及夾克，自然營造出男神比例，也為男性的夏季著裝示範出全新選擇。