楊祐寧老婆婚紗搭香奈兒小白鞋太美　率性新娘絕配水鑽運動鞋

▲楊祐寧（左）婚宴當天與老婆Melinda在樓梯間吃麥當勞。（圖／翻攝wangmelinda IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧7月31日與老婆Melinda於文華東方酒店席開45桌補請婚宴，夫妻倆結束歡慶之日後，陸續po出照片與粉絲分享，一組夫妻倆坐在樓梯間吃麥當勞的照片猶如時尚大片，盡顯夫婦倆的率真與品味，只見身穿澳洲設計師品牌Rachel Gilbert蝴蝶結迷你裙裝的Melinda脫下高跟鞋，改穿香奈兒（CHANEL）小白鞋，時髦極了。

▲Melinda身穿Rachel Gilbert蝴蝶結迷你裙裝搭配香奈兒小白鞋很時髦。（圖／翻攝wangmelinda IG）

Melinda於婚宴連換三套白色禮服，但風格各異，第一套為細緻蕾絲白紗、第二套為大露背禮服，而第三套是俏麗的蝴蝶結迷你裙裝，搭配精品鞋履Jimmy Choo要價35,800元的細亮片裝飾Azia高跟鞋，優雅的新娘造型備受好評。

▲Melinda穿MICHAEL LO SORDO露背禮服搭配Jimmy Choo高跟鞋。（圖／翻攝wangmelinda IG）





▲Melinda選穿Jimmy Choo細亮片裝飾的Azia高跟鞋，35,800元。（圖／翻攝wangmelinda IG）

高跟鞋穿累了，Melinda索性換上香奈兒小白鞋，輕鬆自在坐在樓梯間吃起漢堡，小白鞋與短禮服搭配竟毫無違和感，反而多了幾分活潑氣息，各家時尚品牌也有不少裝飾水晶、珍珠的小白鞋能與禮服搭配創造衝突美感，Gucci最為人熟知的Ace系列運動鞋不僅有綠紅綠織帶裝飾，還點綴珍珠、鉚釘展現個性美；而「法國鞋王」Roger Vivier熱賣的運動鞋，則推出招牌方扣點綴水鑽的Viv' Go水鑽運動鞋，略有厚度的鞋底還能拉長身高比例，相當討喜。

▲Gucci Ace系列女士飾鉚釘皮革運動鞋，29,200元。（圖／Roger Vivier提供）





▲Roger Vivier Viv' Go水鑽運動鞋，48,300元。（圖／Roger Vivier提供）



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