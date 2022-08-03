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別把「個性直」當藉口！職場必修的「5個技巧」，讓你溝通無往不利

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▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

▲職場生存眉角多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

生活中除了經營感情，懂得經營職場關係也很重要，職場上同事百百種，上司老闆個性又是大不同，學習5個職場溝通技巧，讓你與人溝通輕鬆舒服，人緣也大大的提升。

#別把個性直當藉口

很多人總說自己「個性直」，所以在職場上莽莽撞撞，不管是對應同事或是主管，說出口的話都需要思考一下，當別人問及你的想法時，別衝動接話，自顧自坦承自己的心情，小心得罪人而不自知。

#說話簡單明瞭

表達意見時盡量簡單明瞭，若是鋪陳太多會讓聽者困惑，也無法快速進入重點，建議想好了再說，要不浪費大家時間，說了等於沒說。

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

#多傾聽、少插嘴

當上司主管在發表意見時，請認真聆聽，即便價值觀或是理念不同也別輕易插嘴，傾聽本來就是禮貌，打斷別人並插話，容易讓人留下不好印象。

#適時的讚美

職場中的關係本來就要經營，而適度的讚美就是一個潤滑劑，過度讚美會讓人覺得你虛偽，具體的讚美才能顯的真誠，記得誇讚他人盡量實體化，才會讓人覺得你在真心誇讚他。

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

#換位思考

職場中大家立場不同，本來就會有不同的看法，別總是想著如何說服別人，建議以開放心態聆聽理解他人觀點，用開放的心態討論，反而能激盪出更多火花。

關鍵字：

職場, 溝通, 技巧

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