韓流發威！「怪物女團」奪小CK全球代言人　同款已經燒翻粉絲

記者王則絲／台北報導

近期韓女團們新作頻發，不只JYP旗下女團TWICE日前發布日文新專輯《Celebrate》，師妹女團ITZY也於上月15日推出新專輯《CHECKMATE》，其中為宣傳新歌《SNEAKERS》發起的舞蹈挑戰簡直洗版IG，在各音源榜奪下佳績。人氣強大的ITZY近日還迎來超狂的全新身份，5位成員共同獲邀擔任CHARLES & KEITH最新全球形象代言人。

ITZY於2019年正式出道時被稱為「怪物女團」，成員們包括留真、有娜、禮志、彩領和Lia，其中最年輕的成員有娜今年才滿18歲，更是團內的門面擔當。ITZY今年7月時以新專輯《CHECKMATE》回歸歌壇，主打歌《SNEAKERS》以輕快的節奏令人聽過不忘，她們在IG上發起#SneakersChallenge的舞蹈挑戰，還邀請JYP負責人朴軫永、娜璉、申東燁、金鐘國⋯⋯等大咖一起跳，話題度十足。

▲女團 ITZY擔任CHARLES & KEITH最新全球形象代言人。（圖／品牌提供）



近日ITZY又拿下一項厲害頭銜，宣布成為女孩們最愛的鞋包品牌CHARLES & KEITH的2022秋季系列全球形象代言人，迎接新身份的ITZY 興奮表示：「很榮幸能成為CHARLES & KEITH新任全球形象代言人！我們將透過包款鞋履的設計細節，全方位向熱愛時髦的粉絲們展現CHARLES & KEITH與ITZY之間獨特的時尚火花。」

▲CHARLES & KEITH秋季以Lula漆皮系列為主軸。（圖／品牌提供）



ITZY成員們示範的CHARLES & KEITH本季以Lula漆皮系列為主軸，亮眼飽滿的光澤，好像背上就能化身女團成員，像是方釦手提包、馬鞍包型的肩背包都很有個性，同色系的厚底鞋款也超搶眼，想要女團同款的粉絲們請筆記，該秋季系列即將在8月16日正式上架。

▲ITZY同款即將在8月16日上架。（圖／品牌提供）



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