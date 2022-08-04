風・Luxury／型男老爸少不了帥錶　卡地亞經典款灰面襯沉穩氣質

▲模特兒佩戴卡地亞Pasha de Cartier計時精鋼腕錶與Clash de Cartier手環、戒指。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

型男老爸少不了一只好錶，今年父親節為爸爸選一款兼具外型與實用性的腕錶，可從經典不敗設計、帥氣飛行錶、商務紳士款、火紅潛水錶以及容易辨別時間的耐看三針錶著手，讓他在上班或休閒時光帥氣指數破表。

▲卡地亞新款Pasha de Cartier灰面計時精鋼腕錶，附皮革錶帶，292,000元。

經典款不敗

卡地亞於錶界樹立不少經典之作，1985年誕生的Pasha de Cartier系列是其中之一，跨越性別界線的中性風格、大膽的柵格設計為此款風格鮮明的錶款更添獨特魅力，今年重新回歸，於父親節前夕推出沉穩優雅灰色面盤的Pasha de Cartier計時精鋼腕錶，配備鍊帶外另附灰色皮革錶帶，讓錶主能依當日服裝風格自由轉換。

▲限量250只的ZENITH Pilot Type 20 Blueprint 藍圖限量版腕錶，269,900元。（圖／ZENITH提供）

帥氣飛行錶

ZENITH是全球唯一可鐫刻「PILOT」字樣於面盤的腕錶品牌，旗下Pilot Type飛行錶系列陣容完整，以大尺寸錶殼、復古洋蔥錶冠、寬大凹槽式調校按鈕、超大型夜光數字時標等特色吸睛。當中限量250只的Blueprint 藍圖限量版腕錶更以設計感取勝，因為啞光藍底層呈現設計師繪圖的標註，上層則是帶有時標與品牌標誌的藍寶石水晶，營造出懸浮的視覺效果，而點綴鉚釘藍色小牛皮錶帶的設計也極為用心，讓人聯想到羊毛皮飛行夾克。

▲蕭邦L.U.C GMT One系列18K玫瑰金腕錶，750,000元。（圖／蕭邦提供）

商務紳士款

蕭邦（Chopard）L.U.C系列以斯文設計與機芯工藝著稱，最適合商務型老爸，特別是跨國出差必備雙時區功能錶款，品牌推出L.U.C GMT One雙時區腕錶，讓當地與原居地時間一目了然，外環一半白色、一半棕色則用於辨認日與夜；而功能操作也相當簡便，透過2時錶冠可調整日期和當地時間，4時位置錶冠則負責操作第二時區功能。

▲浪琴表HydroConquest 深海征服者系列43mm黑面金色PVD腕錶，62,900元。（圖／浪琴表提供）

火紅潛水錶

潛水錶熱力延燒，浪琴表（Longines）深受追捧的HydroConquest深海征服者系列持續壯大陣容，今年推出錶徑39毫米腕錶，提供藍、灰、黑色陶瓷圈搭配不鏽鋼錶帶或面盤同色橡膠錶帶款式；而霸氣的43毫米款式也有新選擇，綠、黑與藍色錶款以不鏽鋼搭配黃金PVD雙色呈現，而灰、黑與藍色錶款則以不鏽鋼搭配玫瑰金PVD雙色版本，均提供搭配與面盤同色的橡膠錶帶選項，豐富設計滿足熱愛運動風的爸爸，不變的是此系列錶款均搭載採用矽游絲的浪琴表獨家 L888.5 自動上鍊機芯，防水300米。

▲帝舵表1926系列41mm白色錶面精鋼錶搭配棕色皮錶帶，60,000元。（圖／帝舵表提供）

耐看三針錶

為爸爸挑選錶的重點不僅要耐看，也要便於閱讀時間，帝舵表（TUDOR）1926系列機械錶41mm符合所需，阿拉伯數字與箭頭形時標交錯排列且相當鮮明，輕易能辨別時間，品牌也著重裝飾細節，面盤點綴浮雕飾紋彰顯好氣質。

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