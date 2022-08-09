說．流行／太空來的「美杜莎頭像」運動鞋狂燒！　幕後工藝曝光

▲Versace 全新ODISSEA系列運動鞋開箱。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

運動鞋絕非一成不變， Versace在早秋系列為大家示範了一種未來感運動鞋款，全新ODISSEA系列將原本粗獷的籃球鞋，重新演繹太空繁星靈感，並加入立體橡膠「Medusa頭像」增添潮流氣息。品牌也同步公開了鞋款的幕後工藝，透過壓膜、定型、上色，打造出繽紛單品。

▲Versace從外太空的奇異幻想中迎來了 ODISSEA運動鞋，草圖與幕後製作過程公開。（圖／品牌提供）

眾所周知，Versace與華麗色彩、希臘神話人物美杜莎離不開關係，卻總能在一樣的元素中變出新花樣。 ODISSEA 即是最佳示範，搭上強烈的未來感設計，並以太空旅行和繁星為靈感；從外觀就能發現，如同籃球鞋身的厚實感，與線條勾勒側面，令人想起流線型單車頭盔或乍現動感的未來太空船，分量感十足。當然，最為畫龍點睛的設計就屬立體橡膠 Medusa頭像，竟直接點綴在原本該是鞋帶的位置，為這款運動鞋定下神秘基調。

▲立體橡膠 Medusa頭像非常神秘 。（圖／品牌提供）

品牌2022 年早秋系列中，以黑白色和更誇張的比例重新演繹巴洛克圖案，品牌藝術總監Donatella Versace 提到：「誰說巴洛克圖案不能採用黑白色？我認為創意讓我們有機會以不同方式審視熟悉的事物，就像喚起昔日情愫的香氣，同時呼應當下的經歷。」因此，才看到了男模身穿黑白巴洛克圖案毛衣，搭配上白色ODISSEA運動鞋的經典Look。

此外，鞋款也提供黑色、鮮藍色、粉紅色、啡色和金屬銀色等繽紛色彩，亦交織出令人眼前一亮的鮮明風格。

▲2022 年早秋系列標誌性黑白巴洛克圖案遇上ODISSEA運動鞋 。（圖／品牌提供）

FENDI則邀請品牌大使許光漢攜手宋祖兒出鏡形象照，許光漢腳踩酒紅色千鳥格紋麂皮拼接FENDI Match運動鞋，結合了柔軟皮革與麂皮內嵌，讓鞋款回歸最原始的模樣。

▲許光漢攜手宋祖兒出鏡形象照， 酒紅色千鳥格紋麂皮拼接FENDI Match運動鞋 。（圖／品牌提供）

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