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孫芸芸遊艇曬S形火辣曲線　海島度假背6萬洞洞包

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿小可愛搭Missoni迷你裙露出緊實腹部與美腿，頭巾也是Missoni的設計。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸近日受義大利精品電商LuisaViaRoma之邀，到義大利度假勝地卡布里島（Capri）參加與聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手舉辦的慈善晚宴，她順道在當地旅行，頻頻po出泳裝照大曬S形曲線吸睛，今又分享露肚裝扮搭配Prada要價6萬元的洞洞包拉菲草手提袋，完美示範夏日度假造型。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸背Prada拉菲草手提袋，61,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸到卡布里島享受夏日時光，服裝、配件品牌都特別選義大利品牌，今身穿黑色小可愛露出緊實腹部，搭配義大利精品針織品牌Missoni鋸齒紋多彩迷你裙大秀美腿，標誌性圖案與頭上綁的Missoni頭巾也相呼應，再配上拉菲草縫製、正面飾有刺繡字樣標誌的Prada柔軟的手提袋，洋溢青春氣息。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸在遊艇上大曬S形曲線。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸正在卡布里島度假，po出泳裝照吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

乘船出海時，孫芸芸換上深V高衩泳裝，她刻意側躺在遊艇上，展現女神級的S形曲線，火辣指數破表，加上她身後的蔚藍海水美景，畫面美極了。

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關鍵字：

孫芸芸, Prada, Missoni

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