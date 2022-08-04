三宅一生「超神奇衣服」一秒從2D變3D！　穿上身花朵輪廓絕美

記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）旗下有許多支線品牌，其中最出名的是擁有眾多粉絲的BAO BAO，經典三角片手袋歷久彌新，然而鮮少人知悉的「132 5. ISSEY MIYAKE」也是十分具有代表性的支線，招牌設計為讓服裝在2D與3D之間自由轉換，從薄如一張紙的平面，一秒幻化出立體結構，超神奇的衣服作品現在能在麗晶精品親眼看到。

▲132 5. ISSEY MIYAKE於麗晶精品B2舉辦品牌展覽，日期～2022.08.31。（圖／品牌提供）



近日ISSEY MIYAKE於麗晶精品舉辦展覽活動，展出支線132 5. 的招牌「132 5. STANDARD」摺紙系列服裝，該系列是由設計師與電腦工程師一起合作打造，透過CG電腦程式來預測布料每個角度展示出的視覺效果，以及摺疊後產生的樣貌，如何完整的平鋪、再延伸成一件立體服裝，都是經過精密驗算的。

▲132 5. ISSEY MIYAKE系列翻轉2D與3D。（圖／品牌提供）



「132 5.」這組神秘數字，其實代表著由「1塊布料」製成，延伸成「3D」立體結構，並能摺疊成「2D」的平面形狀，帶來超越「5D」的視覺感受。此外，132 5.支線所使用的面料皆為環保材質製成，質地輕盈卻硬挺，穿在身上能保留立體的折線，使輪廓像是花朵一般在身上綻放，加上銀色的塗料增添層次感。

▲從平面的折疊狀態到穿上身後的模樣。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



本次展覽也曝光了「角型板締Triangle Dye」系列服裝，是除了日本之外，全球只有台灣有販售的獨家系列，此系列在衣服呈2D狀態時進行染色，當布料展開後，染色區域將會像萬花筒一樣化為多邊形的圖案，不僅是運用了科學精細的演算製作，亦融合日本傳統染布技藝，在在扣緊品牌初心。

▲「角型板締Triangle Dye」系列。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



透過展覽去了解、認識自己喜歡的品牌是很有趣的，少早台灣設計師品牌JENN LEE也透過打造VR互動展覽，將秋冬系列服裝更近距離呈現在粉絲眼前，雖然現在展覽已結束，但仍是值得回味的時尚展覽之一。

▲JENN LEE 22FW華山1914文化創意產業園區VR展覽 。（圖／品牌提供）

