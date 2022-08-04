fb ig video ETtoday search mobile

三宅一生「超神奇衣服」一秒從2D變3D！　穿上身花朵輪廓絕美

>

記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）旗下有許多支線品牌，其中最出名的是擁有眾多粉絲的BAO BAO，經典三角片手袋歷久彌新，然而鮮少人知悉的「132 5. ISSEY MIYAKE」也是十分具有代表性的支線，招牌設計為讓服裝在2D與3D之間自由轉換，從薄如一張紙的平面，一秒幻化出立體結構，超神奇的衣服作品現在能在麗晶精品親眼看到。

▲「132 5. ISSEY MIYAKE」展覽。（圖／品牌提供）

▲132 5. ISSEY MIYAKE於麗晶精品B2舉辦品牌展覽，日期～2022.08.31。（圖／品牌提供）

近日ISSEY MIYAKE於麗晶精品舉辦展覽活動，展出支線132 5. 的招牌「132 5. STANDARD」摺紙系列服裝，該系列是由設計師與電腦工程師一起合作打造，透過CG電腦程式來預測布料每個角度展示出的視覺效果，以及摺疊後產生的樣貌，如何完整的平鋪、再延伸成一件立體服裝，都是經過精密驗算的。

▲「132 5. ISSEY MIYAKE」展覽。（圖／品牌提供）

▲132 5. ISSEY MIYAKE系列翻轉2D與3D。（圖／品牌提供）

「132 5.」這組神秘數字，其實代表著由「1塊布料」製成，延伸成「3D」立體結構，並能摺疊成「2D」的平面形狀，帶來超越「5D」的視覺感受。此外，132 5.支線所使用的面料皆為環保材質製成，質地輕盈卻硬挺，穿在身上能保留立體的折線，使輪廓像是花朵一般在身上綻放，加上銀色的塗料增添層次感。

▲「132 5. ISSEY MIYAKE」展覽。（圖／記者王則絲攝）

▲「132 5. ISSEY MIYAKE」展覽。（圖／記者王則絲攝）

▲「132 5. ISSEY MIYAKE」展覽。（圖／品牌提供）

▲從平面的折疊狀態到穿上身後的模樣。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

本次展覽也曝光了「角型板締Triangle Dye」系列服裝，是除了日本之外，全球只有台灣有販售的獨家系列，此系列在衣服呈2D狀態時進行染色，當布料展開後，染色區域將會像萬花筒一樣化為多邊形的圖案，不僅是運用了科學精細的演算製作，亦融合日本傳統染布技藝，在在扣緊品牌初心。

▲「132 5. ISSEY MIYAKE」展覽。（圖／記者王則絲攝）

▲「132 5. ISSEY MIYAKE」展覽。（圖／記者王則絲攝）

▲「角型板締Triangle Dye」系列。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

透過展覽去了解、認識自己喜歡的品牌是很有趣的，少早台灣設計師品牌JENN LEE也透過打造VR互動展覽，將秋冬系列服裝更近距離呈現在粉絲眼前，雖然現在展覽已結束，但仍是值得回味的時尚展覽之一。

▲JENN LEE 22FW 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 22FW 。（圖／品牌提供）

▲JENN LEE 22FW華山1914文化創意產業園區VR展覽 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

三宅一生, ISSEY MIYAKE, 132 5., 132 5. ISSEY MIYAKE, 展覽, 麗晶精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手 賈永婕見92.5萬元「珊瑚礁」包包喊：多少錢都好　拿LV嘟嘴自拍超可愛 沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦 迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻 布萊德彼特「綠西裝配球鞋」走紅毯帥翻！　外媒讚：打破一切規則 擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 秋葵也入榜！營養師：「6種養肺食物」多吃，提升免疫力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面