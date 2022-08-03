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流汗穿完就要洗！白T「潔白如新5秘訣」學起來

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▲▼白T清潔。（圖／Pexels）

▲白T清潔保存有學問。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季白T實穿又好搭，但是如何保養清潔白T可是大學問，弄到髒汙洗不掉、領口鬆鬆的讓整體穿搭造型大扣分，如何避免發黃、變髒有秘訣，一起學起來。

#穿完就要洗

夏季高溫且容易流汗，即便白T沒弄髒也建議要清洗，上面上有看不見的汗漬等，內含多種氨基酸，長時間停留在衣物上容易氧化變黃，領口和腋下位置要特別留意。

▲▼白T清潔。（圖／Pexels）

#檸檬汁和蘇打粉維持潔白

檸檬汁可說是天然的漂白劑，白T發黃建議可用在水中加入些許檸檬汁浸泡一下後，接著在丟入洗衣機中清洗，會更好將污漬洗掉，小蘇打粉和檸檬汁功能相同，也可使用小蘇打粉代替。

#沾到髒污先預洗

白T最怕吃東西沾到醬汁了，像是沾到醬油的話，可用手邊的肥皂輕輕搓洗，若沾到果汁可使用白醋，用原子筆畫到的話，則可用酒精擦拭，先處理過後再清洗，保證白T清潔如新。

▲▼白T清潔。（圖／Pexels）

#存放在通風處

換季時將白T放在收納箱中，過了一季拿出來，總會有些泛黃的困擾，建議保持乾燥且放置在通風處，白T潮濕發黃機率比乾燥大得多。

#脫衣服不要撐領口

你脫上衣是怎麼脫呢？是抓住底部從下往上慢慢脫掉，還是撐開領口再脫呢？建議不要扯領口，因為這樣會破壞領口編織，導致衣物變形，領口一變形，白T就差不多該淘汰了。

關鍵字：

白T, 清潔, 泛黃

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