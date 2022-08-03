裴洛西奶奶82歲還天天踩高跟鞋！雖然厲害但其實有「這原因」

記者王則絲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領訪團昨晚（2日）抵台，休息一晚後展開緊湊行程，除了與總統蔡英文會晤的談話內容之外，裴洛西的裝扮亦是媒體與民眾的焦點。裴洛西一直以來的一品頗獲好評，觀察她過去的穿著會發現，她總是踩著「尖頭高跟鞋」走跳各地，和她的服裝一樣被有各種不同顏色來搭配，但據外媒報導，其實裴洛西愛穿高跟鞋是有原因的：「因為穿平底鞋才會不舒服。」

▲裴洛西今上午拜訪立法院，以白色套裝搭配藍色上衣與藍色高跟鞋造型亮相。（圖／記者屠惠剛攝）

裴洛西鍾愛各種亮色系的穿著，堪稱「色票女王」，她什麼顏色都敢穿，彩虹七色都已不知穿過幾輪，且特別喜歡單色系的套裝搭配，並透過內搭上衣、高跟鞋、項鍊來點綴；昨晚降落機場時的粉色西裝、以及今天滿檔參訪行程所穿的白色西裝造型，都展現了裴洛西的高衣品。

▲裴洛西在公開場合喜歡穿著各種亮眼色系的套裝。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）



綜觀裴洛西一直以來的裝扮會發現，不論是穿著俐落西裝、褲裝，或是端莊窄裙，她都會搭配一雙約莫3~4英吋（7~10公分）左右的「尖頭高跟鞋」，與身上色系做巧妙搭配，像這樣類似的同款跟鞋，她擁有非常多的顏色款式，來自不同品牌，經常換著穿亮相鏡頭前。

▲裴洛西的造型裡一定會搭配一雙「尖頭高跟鞋」。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）



然而如今已高齡82歲的裴洛西，還是天天都穿著「尖頭高跟鞋」跑行程工作，她經常需要走很多的路，但是她行走時總是非常的穩健，絲毫沒有因為穿高跟鞋而展露出感到疲累的模樣，令眾人都感到相當佩服。不過據外媒報導，裴洛西如此愛穿高跟鞋是有原因的，她曾表示：「因為穿平底鞋才會不舒服。」這些年來因為經常穿著高跟鞋，讓她的小腿肌與肌腱逐漸變短，如果突然換回平底鞋，反而會導致不適應與疼痛。

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