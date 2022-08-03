fb ig video ETtoday search mobile

裴洛西奶奶82歲還天天踩高跟鞋！雖然厲害但其實有「這原因」

>

記者王則絲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領訪團昨晚（2日）抵台，休息一晚後展開緊湊行程，除了與總統蔡英文會晤的談話內容之外，裴洛西的裝扮亦是媒體與民眾的焦點。裴洛西一直以來的一品頗獲好評，觀察她過去的穿著會發現，她總是踩著「尖頭高跟鞋」走跳各地，和她的服裝一樣被有各種不同顏色來搭配，但據外媒報導，其實裴洛西愛穿高跟鞋是有原因的：「因為穿平底鞋才會不舒服。」

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西今上午拜訪立法院，以白色套裝搭配藍色上衣與藍色高跟鞋造型亮相。（圖／記者屠惠剛攝）

裴洛西鍾愛各種亮色系的穿著，堪稱「色票女王」，她什麼顏色都敢穿，彩虹七色都已不知穿過幾輪，且特別喜歡單色系的套裝搭配，並透過內搭上衣、高跟鞋、項鍊來點綴；昨晚降落機場時的粉色西裝、以及今天滿檔參訪行程所穿的白色西裝造型，都展現了裴洛西的高衣品。

▲裴洛西穿高跟鞋。（圖／翻攝自推特）

▲裴洛西在公開場合喜歡穿著各種亮眼色系的套裝。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）

綜觀裴洛西一直以來的裝扮會發現，不論是穿著俐落西裝、褲裝，或是端莊窄裙，她都會搭配一雙約莫3~4英吋（7~10公分）左右的「尖頭高跟鞋」，與身上色系做巧妙搭配，像這樣類似的同款跟鞋，她擁有非常多的顏色款式，來自不同品牌，經常換著穿亮相鏡頭前。

▲裴洛西穿高跟鞋。（圖／翻攝自推特）

▲裴洛西穿高跟鞋。（圖／翻攝自推特）

▲裴洛西的造型裡一定會搭配一雙「尖頭高跟鞋」。（圖／翻攝自推特@SpeakerPelosi）

然而如今已高齡82歲的裴洛西，還是天天都穿著「尖頭高跟鞋」跑行程工作，她經常需要走很多的路，但是她行走時總是非常的穩健，絲毫沒有因為穿高跟鞋而展露出感到疲累的模樣，令眾人都感到相當佩服。不過據外媒報導，裴洛西如此愛穿高跟鞋是有原因的，她曾表示：「因為穿平底鞋才會不舒服。」這些年來因為經常穿著高跟鞋，讓她的小腿肌與肌腱逐漸變短，如果突然換回平底鞋，反而會導致不適應與疼痛。

►裴洛西狂愛鮮亮套裝當「色票女王」　破百萬珍珠襯強人氣勢

►裴洛西穿白色西裝代表「無聲力量」　賀錦麗2年前勝選也穿過

關鍵字：

裴洛西, Pelosi, Nancy Pelosi, 高跟鞋, 裴洛西奶奶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手

迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦 張鈞甯氣質超絕！包緊緊仍碾壓紅毯　關曉彤108公分長腿搶焦點 潤娥浮誇「黑刺頭冠」霸氣外露　俞利「高衩Body suit」奪全團最性感 楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好 擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 長痛不如短痛！既然都決定要分手，「4件事」千萬不要做 饗饗新北首店12月開幕　新北市最新5家熱門餐廳大點名！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面