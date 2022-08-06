自然美賦活晶萃驚爆2.5折！用玫瑰「粉紅泡泡」呵護肌膚CP值最高

文／C編

精華液含有高濃度的營養成分萃取，可以幫助肌膚修護、滋潤，是保養中非常重要的步驟，「Her森森」推出全新「自然美 BIO UP微米玫瑰膠原超彈潤賦活晶萃」，裡面有著粉紅色泡泡，看起來超級療癒，可以保濕補水、養成彈潤嫩透肌，天天戴口罩，又是濕熱的夏季，保養絕對不能懶。

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▲自然美 BIO UP微米玫瑰膠原超彈潤賦活晶萃，原價11920元、特價2980元，點我購買。



這款賦活晶萃採滴管設計，蘊含著很多能量的「粉紅泡泡」，其實這是M4微導膠囊縮時科技，讓30種的營養素變成一顆顆小球，在塗抹到肌膚的時候，瞬間爆破、完美釋放出最營養的精華成分，得到最完善的修護呵護。

營養成分含有4大美妍精華配方，包括專利極萃花秘複方、雞尾酒配方、全能凝時複方、活膚微分子，可以達到緊實、煥白、透亮的效果，用完會水潤澎彈、細緻光滑，同時散發細緻透亮的光澤，重現年輕緊緻的肌膚效果。

在質地上，類似凝膠質感的精華液質地，塗抹起來一點都不會覺得厚重，反而很快就吸收，尤其是夏季肌膚缺水，需要做好保濕跟修護的狀態，這瓶精華只要擠一管，就可以輕鬆在肌膚上面達到多重修護效果，一舉數得，CP值超高！

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「Her森森」推出「自然美 BIO UP微米玫瑰膠原超彈潤賦活晶萃」，原價11920元、特價2980元，下殺2.5折，不僅春夏秋冬都可以使用，還可以擠一點跟粉底液混合，改善粉底不夠貼妝的問題，輕輕鬆鬆解決各種肌膚狀況。