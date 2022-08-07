獲設計大獎的啤酒杯3件699元！大口暢飲、小口品嚐都有專用款

文／C編

吃飯的時候來一杯啤酒，是很多人的小確幸，想讓生活更有儀式感，專屬的杯子絕對不能少，「Her森森」推出「ADERIA日本進口強化玻璃啤酒杯3件套組」，是獲得2013年Good Design Award設計大獎的單品，整套竟然只要699元，等於一杯233元，大口喝進沁涼的啤酒，就是消暑。

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▲ADERIA日本進口強化玻璃啤酒杯3件套組，原價1660元、特價699元，點我購買。



ADERIA啤酒杯和一般的杯子不同，是經過特殊設計，針對不同的飲用習慣，推出適合的款式，像是直筒型的酒杯，適合喜歡爽快喝酒風格的人，可以享受皮爾森啤酒的爽快口感；上窄下寬的杯型，適合喜歡小麥啤酒芳醇口感的人，能擁有更多時間享受小麥的芳香口感；最後一種是上寬下窄的杯型，適合喜歡黑啤酒濃厚口感的人，可以體驗酒香在嘴裡化開的感覺。

啤酒杯不僅針對各種酒型設計，並採用強化玻璃製作，更安全不容易破裂，當然也增加了耐用性，而且透明澄澈的杯子材質，讓酒體看起來晶瑩剔透，有更好喝的感覺，適合重視生活質感的你。

這3款啤酒杯大約容量介在240ml至255ml之間，因為是特殊的材質製作，在清潔的時候，盡量使用軟性海綿及中性洗潔精，避免使用金屬刷、帶有粗粒會破壞產品表面的去汙粉等，以免刮傷。

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▲ADERIA 日本進口強化玻璃啤酒杯3件套組，原價1660元、特價699元，點我購買。



「Her森森」推出「ADERIA日本進口強化玻璃啤酒杯3件套組」，原價1660元、特價699元，平均一個杯子只要233元，經過精心設計的單品，用起來不僅儀式感十足，更能展現好品味的展現。

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