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你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

心理測驗可以從淺意識之中，讓你更加了解自己，以下這個題目，可以測出你正面臨什麼樣的心理困惑，不妨可以作為參考，做人做事多設想一點，可以讓自己過得更輕鬆自在。

Q：心情正沮喪的你，來到公園散步，此時你眼中第一件出現什麼東西會讓你更加的煩惱？

A.花壇

B.鞦韆

C.小狗

D.小男孩

A.花壇

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

花壇代表夢、希望和愛，你是個不會輕易把心事吐露出來的人，有時候甚至有點表裡不一，最好的辦法就是把心事適當的和朋友抒發，有時候可以得到意想不到的解決方案。

B.鞦韆

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

鞦韆某種程度象徵了「赤子之心」，在個性上，你是個大大咧咧、心直口快的人，很多事情想做就做，因此也容易得罪人，建議做人做事要懂得察言觀色，才可以避免一些衝突。

C.小狗

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

小狗代表著活力與積極，通常選擇這個選項的人，在個性上都比較自私一點，不會設身處地的為人著想，只會顧及自己，建議可以多為別人體諒一點，會有意想不到的收穫。

D.小男孩

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

小男孩代表信賴度、社交性，你在別人面前常常展現是一個老好人的形象，曲解自己的本意，過分在乎別人對你的看法，某種程度來說接近完美主義，建議多表現真實的自己，不要給自己這麼高的要求。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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